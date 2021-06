El ex candidato a la alcaldía de Guasave “Chuy” López se retira de la política

Guasave, Sinaloa.- En rueda de prensa, Jesús López Rodríguez, ex candidato a la presidencia municipal de Guasave por la alianza PRI-PAN-PRD señaló retirarse de la política al menos durante un tiempo, al decirse desilusionado por las irregularidades ocurridas el día de las elecciones y por el hecho de que los órganos electorales lo hubieran permitido.

“En esta ocasión el doctor “Chuy” López, su amigo, viene a decirles que por lo pronto yo doy un paso de costado en el tema político, de momento no quiero ser candidato a nada, yo no voy a impugnar nada; los partidos tendrán que hacer lo que les corresponde, pero yo quiero decirle a la sociedad que no estoy de acuerdo en lo que sucedió el día de la elección.”

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

López Rodríguez señaló la decisión fue tomada tras analizarlo con su familia y sus amigos cercanos, ante las condiciones democráticas alteradas que se viven actualmente, por lo que manifestó regresará a su consultorio y al hospital.

“No es el momento para mí poder participar en política cuando las condiciones de la democracia están tan alteradas, quizás nos vamos a esperar en un futuro que las cosas cambien, pero mientras tanto me voy a dedicar a prepararme, a actualizarme en medicina y volver a dar la cara a mis pacientes en el consultorio y en el hospital.”

Enfatizó que no busca culpables ante lo sucedido, pero sí quiere dejar en claro que los órganos electorales no debieron permitir lo ocurrido.

Leer más: Se ocupan lluvias de 40 milímetros en Sinaloa municipio para combatir la sequía

“No vengo yo a buscar culpables, no quiero saber quién tuvo la culpa, lo que sí tengo que hacer es dejar bien claro que ese tipo de irregularidades el órgano electoral no debió de haberlas permitido y lo permitió… Estoy totalmente decepcionado, yo creo que nadie puede estar de otra manera en este momento porque al final no estoy diciendo quién tuvo la culpa y los de enfrente también tienen que reconocer todo el tipo de atropellos que sucedieron y los órganos electorales también”.

Cierran la válvula de fondo de la presa Huites en Choix

Síguenos en