El joven de Guasave, Zahíd convirtió su hobby en el sueño que siempre imaginó

Sinaloa.- Lo que empezó como un hobby, donde un pequeño de siete años creaba escenarios ficticios debido a que no contaba con los recursos para poder visitar los países que él quería, se convirtió en un trabajo de medio tiempo para Zahíd Roque de Guasave, ya que sus padres no podían pagar su matrícula universitaria.

Su papá ganaba el diario conduciendo un camión de carga agrícola en Estados Unidos, y su mamá se dedicaba al hogar, por lo que optó por apoyarlos trabajando como fotógrafo, recreando escenarios para sus clientes.

Destacó que desde los siete años se dedicó a aprender a dibujar, pintar, coser y maquillar, ya que tiene la esperanza de algún día convertirse en diseñador de modas.

Zahíd Adrián Roque Peraza, de 23 años de edad, comenta que desde chico sus papás lo apoyaban para aprender a pintar, dibujar, coser y estudiar idiomas, como español, inglés, francés y coreano, ya que tiene la esperanza de algún día convertirse en diseñador de modas.

Actualmente cuenta con su propia marca de ropa, llamada ZARP, como una pequeña empresa piloto.

Originario del poblado Las Presitas, a un costado de Batamote, señaló que desde muy chico se destacó por ser una persona muy creativa, ya que en las clases le llamaban la atención porque se la pasaba dibujando y pintando futuros escenarios que posteriormente montaría para que sus padres pudieran verlo y poder jugar con sus hermanas como si fueran personajes de una película.

Destacó que siempre buscaba las herramientas que tenía a su alcance, ya que no contaba con los recursos necesarios para costearlas.

Expresó que el montar escenarios mágicos en el patio de su casa ya se convirtió en una tradición en los días festivos, donde la gente de su comunidad puede ir a tomarse fotos totalmente gratis.

“Desde niño me atrajo mucho todo lo que tenía que ver con diseño creativo, recuerdo ver los programas de arte donde siempre tenían un orden simétrico y una colorimetría preciosa, fue lo que me inspiró y motivó para adentrarme en el mundo del arte”, detalló.

Destacó que cuando aprobó el examen de admisión para entrar a la UAdeO, fue una alegría para sus seres queridos, ya que se convertiría en el primer licenciado en la familia, pero sus padres no contaban con los recursos para poder pagar la matrícula completa, por lo que optó por convertir su hobby en un ingreso, creando escenarios para sus clientes, ya que la gente que lo conocía iba hasta la puerta de su casa para que decorara sus eventos y tomara fotos.

A pesar de ser una persona de escasos recursos se las ingeniaba para buscar los componentes que tenía a su alrededor para que sus clientes contaran con un servicio de calidad.

Señala que al principio era muy difícil, ya que no contaba con las herramientas necesarias para editar y tomar fotos, debido a que solo tenía un celular chico y en él editaba las fotos de sus clientes, pero poco a poco se fue equipando con una cámara para brindar un mejor servicio a sus clientes.

Comentó que después de tanto esfuerzo y dedicación, a pesar de los obstáculos que tuvo que derribar, logró convertirse en el primer licenciado en Ciencias de la Comunicación, especializado en el área de medios.

“Agradezco que mis padres me alentaran a seguir mis sueños e invito a los jóvenes a que no se limiten solo porque en su lugar de origen no tienen los recursos para cristalizar sus deseos”, finalizó Roque Peraza.

