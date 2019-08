El miércoles definen fecha para iniciar captura de camarón

Guasave, Sinaloa.- Este miércoles líderes pesqueros de toda la república fueron convocados a una reunión de la Comisión Nacional de Vedas en Mazatlán para definir la fecha o días tentativos para levantar la veda del camarón.

Raúl Leal Félix, jefe de la Confederación de Cooperativas Pesqueras, externó que en lo que compete a Guasave los ribereños se encuentran trabajando en la reparación de motores, pangas y redes, con la esperanza de salir tras el crustáceo en los primeros días de septiembre como ha ocurrido años atrás.

Junta

En torno al clima que se vivió en los últimos días Leal Félix externó que las lluvias vienen a favorecerlos, pero será hasta mediados de esta semana cuando tengan datos duros de los volúmenes que se tienen en promedio. Dijo que de seguir lloviendo podría levantarse la veda antes del 10 de septiembre, pero habrá que esperar la respuesta oficial.

Tenemos el 28 una reunión con Conapesca, donde se va a presentar lo que arrojaron los últimos cruceros de la Inapesca y ahí nos dicen la fecha probable”, mencionó.

Reportes

Será el martes próximo el día que se reúnan con afiliados para saber cuál es el comportamiento que se dio con las lluvias y escuchar planteamientos y establecerlos en dicho encuentro en Mazatlán. “Lo que llevamos es el mensaje de los compañeros.”

Labor

En los ocho campos pesqueros que se ubican en el municipio hay pescadores que trabajan en las reparaciones, situación que se complica al no tener financiamientos.

Llamó a sus compañeros a ser prudentes y no hacer inversiones altas porque los comentarios de los propios hombres del mar nos dicen que no se ven volúmenes.