“El municipio no está para aumentos catastrales”: Aurelia Leal

Guasave, Sinaloa.- Al considerar que el municipio no está para aumentar los valores catastrales, la presidenta municipal Aurelia Leal López de la Junta Municipal de Catastro, rechazó la propuesta de incremento para el 2020 hecha por el Censo y Padrón Estadístico de las Fincas Rústicas y Urbanas del estado.

Manuel de Jesús Sánchez Heráldez, delegado Regional de Catastro, dijo que la propuesta de aumento de un 4 o 5 por ciento de acuerdo con la inflación toma en cuenta cuestiones como la plusvalía y se tiene hasta el 13 de septiembre la fecha límite para que se exponga el acuerdo en el ISAI.

Como una medida de solución para aumentar la captación, propusieron que se reincorporen los terrenos que no están registrados al recaudar solo el 40 por ciento del Impuesto Predial Urbano de 78 mil predios, los cuales tienen un valor de 21 mil millones de pesos de acuerdo con Catastro.

La alcaldesa reiteró que en lo que al municipio compete no están de acuerdo con aumentos de tabla catastral en Guasave y deslindó que sea el Congreso quien lo determine. Consideró que no es una propuesta viable, ya que se afectaría a quienes están contribuyendo y pagando. Se dijo consciente de que se está abalanzando en la ciudad, pero no se están brindando los servicios suficientes a la gente, al citar que hay calidad pero no lo más indispensables que se debe de dar a la ciudadanía, como un mejor servicio de agua y drenaje, el cual se ve deficiente y en la medida que se mejore se puede aumentar, pero ahorita no está de acuerdo.

El municipio no está para aumentar valores catastrales, a la propuesta que nos trae catastro estatal, como dije, va a caer el predial urbano. Quienes están cumpliendo no van a pagar, no podemos castigar a los que están pagando en Guasave, hay una baja recaudación del 40 por ciento del Impuesto Predial Urbano”.

Agradeció la propuesta pero considera que no es la medida para incrementar el ingreso en el municipio.

Refugio Gastélum, director de enlace delegacional del Instituto Catastral de Sinaloa, detalló que Guasave tiene entre un 10 y 18 por ciento de obra registrada, también mencionó que se debe dar una relación estrecha entre municipio con la delegación de Catastro para sacar adelante la captación de recursos.

En su participación, Jesús Antonio Carlón, coordinador de proyectos de Obras Públicas, dijo que se debe trabajar a favor de la valoración de inmuebles, no de valores, para que se tenga un registro actualizado de lo que hay en los terrenos. “Que Catastro tenga el padrón actualizado y con los mismos valores que tenemos ahorita en automático vamos a tener un incremento en lo que valen los inmuebles, pero porque van a tener una realidad de lo que posesionan o tienen en propiedad los dueños en la ciudad y en las comunidades también, porque al final del día es una situación que se tiene que hacer”, explicó.

En tanto Susana Elena Yin Soto dijo que desde el 1 de enero están trabajando con la gente, lo que permite la regularización de terrenos de ciudadanos que han tomado la decisión de tener predios que pertenecían al ejido o a particulares y quieren que por la vía legal esté a su nombre.