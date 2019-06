El pianista Daniel Ochoa, en concierto con causa

Guasave,Sin.-

El guasavense Daniel Ochoa ofrecerá el próximo 13 de junio un concierto donde tendrá la participación de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes en la ciudad de Culiacán en el marco del Festival de Primavera, con el fin de recaudar fondos para los niños que padecen de autismo. En entrevista para esta casa editorial el reconocido pianista comparte un poco de su experiencia profesional, donde ha logrado obtener grandes nombramientos a lo largo de sus 13 años de preparación musical.

¿Que proyectos tienes en puerta ?

Me encuentro estudiando la maestría en Austria en una de las instituciones más importantes de educación musical del mundo,

¿Que tan difícil ha sido dejar tu país?

Al principio cuando inicie no pensaba tanto, a mis 14 años me fui a Culiacán, luego a la ciudad de México y ahora en Austria con más de 10 mil kilómetros de distancia y nos se trata de eso nada más ya que también sacrificas el contacto con tu familia ya que el horarios es diferente y se me dificulta por esa cuestión, además que no puedo estar viniendo tan seguido, claro siempre extraño a mi familia, y así se te pueden ir los años y es cuando te das cuenta y claro al principio es difícil pero ahora son experiencia.

¿Hasta dónde te gustaría llegar Daniel como pianista?

Ya que termine mis estudios me gustaría instalarme en Europa por unos años y dedicarme a dar conciertos , ese es mi meta profesional.

¿Recibes algún apoyo para seguir en tus estudios?

Hasta el momento no, solo cuento con el apoyo de mis papás, claro quiero buscar becas para seguir preparándome ya que esta carrera es de estudios y esto implica gastos fuertes, colegiaturas, hospedaje y alimentación

¿Quién te propuso participar en e concierto con causa?

Fue por iniciativa del director de la Orquesta ya que supo de mí y me contacto, claro le mande mi curriculum, videos y lugares donde he participado

¿Hasta el momento no has recibido alguna propuesta para regresar a tu país?

Hasta el momento no, aquí paso lo mismo que en una profesión normal ya que nosotros tenemos que buscar las oportunidades, esto es de luchar y trabajar para lograr posicionare en los mejores escenarios.

¿Alguna invitación a las personas para que acudan al concierto ?

Que participen ya que es para una noble causa además que disfrutaran de la buena música, de mucho talento, así que los espero el próximo jueves en Culiacán en el teatro Pablo Villavicencio a las 20 horas.