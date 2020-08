El presidente de Algodoneros Alfredo Arámburo se deslinda de fraude al fisco

Guasave, Sinaloa.- Después de que se hiciera público un señalamiento contra el presidente del club Algodoneros de Guasave, Alfredo Arámburo Nájar, por supuestamente ser parte de una red de empresas factureras que defraudaron al fisco por 55 mil millones de pesos, el mazatleco negó la acusación en su contra con algunas publicaciones en redes sociales, además de asegurar que sus abogados ya se encuentran trabajando en ello.

“Por el momento no quiero dar declaraciones al respecto, mis abogados ya se están encargando del tema, y ustedes los medios les pido su comprensión”, declaró el empresario.

Fue a través de su cuenta de Twitter que el dueño de Algodoneros publicó que lo señalado en el reportaje del medio que dio a conocer el tema, era una información delicada e incorrecta.

“Te comento que dicha información es sumamente delicada e incorrecta, tus fuentes no son confiables o de muy poca credibilidad” respondió el directivo luego de que una persona replicara el reportaje en la red social, además de dejar entrever que el trabajo periodístico tenía tintes turbios.

Empresa señalada

Cabe destacar que la empresa señalada de incurrir en la presunta ilegalidad está a nombre de familiares de Arámburo Nájar, la cual se llama Costa Bella and Sands, la cual habría sido denunciada por la Procuraduría Fiscal por tratarse de una facturera, es decir, una compañía que no tiene instalaciones reales ni personas trabajando y que emite facturas falsas a otras empresas para hacer pasar por reales servicios que no existen, que se simulan ante Hacienda.