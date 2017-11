El sábado arranca la evaluación a maestros de nivel básico

Guasave, Sinaloa.- El próximo sábado 2 de diciembre arrancan las evaluaciones a maestros de nivel básico en el municipio, así lo dio a conocer el jefe de los Servicios Regionales del Petatlán, Cecilio Ambriz Aranguré.

En total serán 227 los profesores que se someterán a exámenes, mismos que a decir del líder fueron elegidos al azar.

Situación

“El sábado 2 y domingo 3 es el primer fin de semana que se va a evaluar a los maestros, son los maestros muestra que vienen sujetos a evaluación en la reforma. Es la primera evaluación que se va a hacer, fue insaculado el proceso de elección. Los tres próximos fines de semana van a ser las pruebas.”

El Instituto Tecnológico Superior de Guasave será el escenario en donde los docentes presentarán el examen, iniciando a las 8:00 horas.

“El sábado serán 116 maestros quienes acudirán, el domingo, 11, el otro fin de semana, el sábado 9 se evaluarán 83 y el sábado 16 de diciembre se evaluarán 17 y con esto concluimos la primera etapa en Guasave, dando un total de 227 profesores.” Ambriz Aranguré aseguró que los maestros fueron avisados en tiempo y forma, por lo que indicó que se han venido preparando para poder presentar con éxito la prueba.

“Los maestros ya han sido avisados por medio de correos, están trabajando porque tienen que subir una serie de trabajos y ejercicios a la plataforma para poder presentar el examen. Quienes no hayan hecho el primer paso el segundo paso es llegar a la evaluación.”

El profesor indicó que en caso de que el número de aciertos no les favoreciera tendrán una segunda oportunidad para realizar el procedimiento.

“Lógicamente hay nervios entre los participantes, pero ellos se han venido preparando, además es importante que estén conscientes del hecho de que no pasen no es sinónimo de que perderán su empleo, por el contrario, tendrán una segunda oportunidad para presentarlo, con toda la preparación previa y con la oportunidad de reforzar áreas en las que no les vaya muy bien, en el caso de que así sea.”

La SEP invertirá más del 50 % en infraestructura

Más del 50 por ciento del presupuesto que se asigne a la SEP en el estado tendrá que destinarse a la infraestructura de las escuelas, indicó Cecilio Ambriz Aranguré.

El jefe de los Servicios Regionales del Petatlán señaló que estas han sido las intenciones manifestadas por el secretario de Educación Enrique Villa Rivera, pues reconoció que las deficiencias de los edificios son en muchos de los casos una necesidad que no se puede dejar pasar de largo. “Darle prioridad a aquellas escuelas que tienen baños en mal estado, techos, cableados, subestaciones, eso es lo que se va a buscar. Vale la pena señalar que esto es apenas una propuesta que presentó el secretario, pero esa es la realidad y lo que más se necesita en las escuelas de todo el estado.”