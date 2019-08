El sábado inicia reparación del bulevar Juan S. Millán

Guasave, Sinaloa.- El próximo sábado iniciarán los trabajos de rehabilitación de uno de los hundimientos que presenta el bulevar Juan S. Millán. De acuerdo con la declaración de Mauricio López Parra, la obra abarca desde el bulevar Juan de Dios Bátiz hasta la calle Alfredo Delgado, en un tramo que es de alrededor de 170 metros.

El director de Obras y Servicios Públicos detalló que el recurso para que se lleve a cabo esta reparación proviene del gobierno del estado y es una gestión realizada por la alcaldesa Aurelia Leal López ante Quirino Ordaz.

Mala calidad. Apenas habían transcurrido cuatro meses de la entrega de la obra cuando comenzaron a evidenciarse afectaciones.

Fallo

Mañana darán a conocer a la empresa ganadora del fallo para la ejecución de los trabajos.

De acuerdo con lo detallado por el funcionario municipal es una inversión de alrededor de 2 millones 800 mil pesos.

López Parra dijo que se va a tener que cerrar la vialidad totalmente porque la magnitud de la labor así lo requiere.

Afectaciones

El funcionario municipal dijo que ellos consideran que las afectaciones no son en la tubería pues teniendo en cuenta la cantidad de agua que arrastra ese tubo los daños que se presentarían serían aún más evidentes, por lo que se va a revisar toda la terracería que es lo que han arrojado los dictámenes.

“Los dictámenes han arrojado que es un problema de terracería, no sabemos a ciencia cierta, pero eso lo veremos una vez que hagamos el trabajo. Seguro estoy de que si fuera tubería ya no estuviera, por lo que ellos consideran que no hay fuga de agua. Es un problema de terracería.”

Obra estatal. El estado fue el encargado de esta obra, y la empresa constructora que la llevó a cabo fue M. Torres.

Reparación

La obra trae un calendario de ejecución por 60 días, aunque agregó que pudiera extenderse por 10 días más dependiendo de las complicaciones y factores externos que pudieran afectar los trabajos. Descartó que pudieran darse afectaciones en el servicio de riegos para cultivos pues dijo que no tocarán la infraestructura hidráulica.