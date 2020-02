El sector comercio inicia dotación de biodegradables

Guasave, Sinaloa.- Ante la próxima entrada en vigor de la ley que prohíbe el uso de plástico no biodegradable, comerciantes de la localidad han iniciado ya el proceso de adaptación informándole a sus clientes que ya no dotarán bolsas de plástico en sus próximas compras.

César Sánchez García, presidente de la Cámara Nacional del Comercio, mencionó que a la fecha muchos se han sumado a esta práctica pero otros siguen en busca de adquirir el producto bideodegradable.

Proceso

“No va ser el hecho de no utilizar bolsas de plástico, hay que utilizar productos que sean biodegradables y esa transición no se puede dar de la noche a la mañana. Vamos a tener alrededor de tres meses para hacer esto porque se está pidiendo tener los proveedores correctos y con los costos adecuados para que no merme comercialmente hablando”, expresó.

Qué dice la ley. Se determina que únicamente podría hacerse uso de aquellos productos derivados del plástico que en su 90% sean desintegrales en un plazo de 360 días naturales.

Hay otra disponibilidad dentro de la ley para que la persona que otorgue estas bolsas de plástico estamos obligados a cobrarla, el cliente va tomar la decisión también de si la utiliza o no, obviamente estamos buscando ser lo más responsables ecológicamente hablando.”

Determinación

El representante de los comerciantes dijo que farmacias, boutiques, abarrotes, ferreterías y todo negocio que usualmente proporciona una bolsa a sus clientes tienen que sujetarse a esta nueva disposición y que de momento se desconoce qué totalidad inició con este procedimiento.

“El que estoy seguro que están la gran mayoría su-mados son las farmacias y en las tiendas de conveniencia como Oxxo es opcional, es a petición del cliente, si quiere una bolsa se le otorga, en este momento no lo están cobrando pero va llegar el momento que la tendrán que cobrar por la propia ley que estamos obligados a hacerlo”, detalló.

Información

Sánchez García comentó que por cuestiones de agenda de la Secretaría de Desarrollo Sustentable no han podido realizar una plática informativa sobre este tema con los comerciantes del municipio, pero que estarán buscando concretar algunas pláticas con los agremiados donde se dé a conocer un resumen de las disposiciones a las que están obligados con esta nueva reglamentación.