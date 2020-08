El sector pesquero en Guasave vive una fuerte crisis por bajas capturas

Guasave, Sinaloa.- La baja captación que están teniendo las pocas embarcaciones que se aventuran a salir en busca de jaiba y productos de escama mantiene sumidos en una crisis económica a los habitantes de los campos pesqueros, informó Raúl Leal Félix.

El presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras de Guasave mencionó que actualmente ni el 10 por ciento de las embarcaciones se encuentran activas y que a la mala racha de bajas capturas se sumó este año el temor a enfermarse de Covid-19.

“Están saliendo a la captura de la jaiba, escama y concha, es lo que se está pescando ahorita; los volúmenes no han sido los necesarios para que alcance ni para lo primordial”, expuso.

El gobierno nos quitó todos los apoyos, ni motores, ni gasolina, solo nos dejó uno de los 23 programas que teníamos, entonces estamos pasando una crisis fuerte, estamos a un mes de inicio de la temporada y aquí está la cosa muy difícil.”

Efecto

El dirigente pesquero mencionó que la pandemia del Covid-19 les ha impactado también de manera fuerte y que se estima que terminarán el 2020 con muchos problemas.

“Yo creo que no llega ni al 10 por ciento el número de embarcaciones activas, todos los que están en las comunidades pesqueras y que tienen que salir a fuercitas porque la pesquería de nosotros es de sobrevivencia y el que no va se las ve mal, a veces no alcanza ni para pagar la gasolina, pero cuando uno va de perdida trae para el pescado y para la tortilla”, expuso.

Producción

Después del 15 de junio que se levantó la veda de la jaiba la situación no ha mejorado, detalló, pues a diferencia de otras temporadas no tardaron ni una semana con buenas capturas de esta especie.

Tenemos 45 días de captura y yo creo que ni la semana duró con cierto volumen la jaiba, ayer estuve hablando a los campos y las poquitas pangas que van agarran 15, 20 kilos, es muy poquito, sacan un poquito de lisa y no en los volúmenes necesarios para sacar el diario. Las cosas están difíciles.”

Leal Félix dijo que lamentablemente el gobierno federal desapareció los programas de apoyo que tenían y eso ha dado al traste con la actividad, pues fue únicamente el Bienpesca el que se les dejó.

“No hay el apoyo ni a la gasolina ribereña ni al diésel marino, no hay programas del gobierno del estado, de Empleo Temporal tenemos el ofrecimiento que la primera quincena de agosto se va a entregar pues tenemos esa esperancita pero los programas federales que realmente sirven de soporte a la pesca no están”, lamentó.

Para septiembre se espera que el gobierno federal publique el plan sectorial que es el que va a regir la pesca del país, pero se desconoce qué vaya a venir”.

“Esperamos que nos den alguna certidumbre con algún programa o situación que venga a beneficiar esto.”