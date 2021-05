Elecciones Sinaloa: Sin definir denuncia oficial por amenazas contra Yolanda Cabrera Peraza

Guasave, Sinaloa.- La candidata a gobernadora por el partido Redes Sociales Progresistas, Yolanda Cabrera Peraza, sostuvo un encuentro con su estructura en Guasave, donde además de manifestar sus propuestas de campaña, señaló que aún no define si presentará una demanda oficial por las amenazas que ha recibido.

Además negó llevar gastado en campaña más de 400 mil pesos, enfatizando que se encuentran muy limitados pues el IEES no les ha pagado las prerrogativas aún.

Sin denuncia

Yolanda Cabrera Peraza, candidata a la gubernatura de Sinaloa, indicó que no ha tenido tiempo de sentarse a platicar con sus abogados respecto a la posibilidad de demandar por las amenazas de las que ha sido objeto y que hizo públicas durante el debate realizado por el IEES.

“Ahorita los abogados están trabajando en eso, yo no he ido a Culiacán, todavía no me he sentado con ellos porque la verdad para mí la prioridad fue seguir con mi agenda de trabajo, como fueron amenazas más en sentido laboral, más en el sentido de que podía perder mi trabajo, por eso fue que creí conveniente hacerlo público... En su momento ya llegando yo a Culiacán, ha-blando con los abogados, haremos público si se hizo la denuncia o si creemos conveniente no hacerlo.”

Cabrera Peraza detalló que las amenazas fueron por mensaje y llamadas, y du-da de qué tan lejos pudieran llegar, sin embargo aseguró que tiene que prevenir y aseguró que ella ha seguido cumpliendo con sus funciones dentro de la UAS.

“Lo que pasa es que todo fue por mensaje y por llamadas... Y pues cuando te amenazan y te lo dicen de esa manera no de frente, pues también dices a lo mejor no sabes hasta dónde lo van a cumplir, pero sí tengo que prevenir por mis hijos y por mí. Yo sigo impartiendo mis clases en la mañana de 7:50 a 8:40 tengo un grupo de clases de manera virtual y lo sigo atendiendo, por indicaciones del sindicato.”

Recursos limitados

Tras informar que sus propuestas de campaña están basadas en nueve ejes, como salud, educación, seguridad, ecología, empoderamiento de la mujer, economía y otras más, aclaró que es falso que lleve gastado más de 400 mil pesos en propaganda.

“Anda una reseña de que Yolanda Cabrera ha gastado más de 400 mil pesos, créanme que eso no es real, desconozco la razón y la fuente que está moviendo esa nota, sin embargo les puedo decir que todos estamos con nuestros propios recursos y esperando a que las perrogativas lleguen.”

En ese mismo sentido, Julio Cervantes Camacho, candidato a la alcaldía de Guasave, señaló que no hay igualdad de condiciones, pues mientras algunos partidos han tapizado casas con pendones y calcas, a los partidos nuevos los mandan solo con sudor, saliva y suela. “La mayoría de los partidos están en la misma sintonía y es lo que no entendemos, no sabemos de dónde sacan para tapizar cada casa, hasta a los perros les ponen calcas y cachuchas, a donde vamos a los pueblos no hay una sola casa en donde no haya pendones o calcas, y creemos que está muy desproporcionado y la ciudadanía no tiene la información de que a nosotros, a los partidos nuevos, prácticamente nos mandan con puro saliva, sudor y suela. No hay igualdad de condiciones.”