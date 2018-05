Embarazo no coarta el derecho a la educación: Sipinna

Guasave, Sinaloa.- De acuerdo con las estadísticas que maneja el Inegi dentro de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, primer trimestre del 2017, 73 de cada 100 madres solteras adolescentes no asisten a la escuela.

La directora de Sipinna Guasave confirmó que tienen referencias de casos de este tipo en nivel secundaria y preparatoria, por lo que se están implementando varias estrategias para evitar que se siga violentando el derecho a la educación de dichas menores.

Estrategias

Basilia Arias Villanueva, directora de Sipinna en el municipio, informó que están trabajando en secundarias y preparatorias en la sensibilización de los directivos y la planta laboral de las escuelas, pero también con los padres de familia e incluso con los mismos adolescentes.

Aún hay resistencia por parte de los directivos de las instituciones a que una joven embarazada continúe los estudios en ese plantel por aquello del mal ejemplo, pero el embarazo no coarta el derecho a la educación que tienen todos los menores”, enfatizó.

Arias Villanueva también resaltó la importancia de que los padres de familia mantengan bien informados a los hijos adolescentes sobre los métodos anticonceptivos adecuados para su edad.

No es fomentar la iniciación de la sexualidad en los menores, es mantenerlos informados sobre cómo prevenir no nada más un embarazo no planeado, sino también enfermedades venéreas, y en caso de que ya haya un resultado, evitar que abandonen los estudios”.