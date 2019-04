Embargos se aplicarán sin distinción, asegura tesorero

Guasave, Sinaloa.- Los procesos de embargo se aplicarán sin distinción alguna en todos los casos que así lo requieran por el adeudo del impuesto predial urbano, aseguró Joel Quintero Castañeda.

El tesorero municipal no ahondó en el caso particular de la exdiputada local Silvia Míriam Chávez, sin embargo fue tajante al mencionar que sin excepción se actuará conforme la ley lo indica, dando un plazo de tres meses después de que se entrega la notificación de embargo para que el contribuyente moroso se acerque a conveniar. De no hacerlo el siguiente paso es el embargo de bienes.

Procesos

En el caso de los embargos que ya están notificados dijo que tienen 249 que están en proceso y cuyo valor equivale en suma a 32 millones 893 mil pesos. Agregó que quedan embargos pendientes por notificar 2 mil 503, con un valor de 42 millones de pesos.

Como podemos ver son cantidades bastantes fuertes y aspiramos a recuperar lo más que se pueda de todo esto porque el municipio requiere ahorita de todo el apoyo, sobre todo porque hay compromisos fuertes que tienen que ver con el pago de luz eléctrica, con adeudos al IMSS, el tema de PASA, algunos adeudos con Banobras que son bastante fuertes, las lámparas LED, entonces tenemos que entrar con todo.”

Cumplimiento

Lamentó que en la mayoría de los casos los contribuyentes se acercan hasta ya que está iniciado el proceso de embargo de bienes.

“Como sea el caso se les atiende de la mejor manera que se puede y como te digo se les hace un traje a la medida para que puedan pagarlo.” Dijo que la Tesorería tiene como propósito sensibilizar a la gente que cumpla con sus obligaciones, específicamente con el pago de impuesto predial urbano, porque es uno de los pilares de los ingresos recaudatorios del municipio.

Cabe destacar que es lo que se recauda de predial urbano en conjunto con lo que se cobra por la factura de agua lo que determina las participaciones federales, entendiendo que por cada peso que ingresa a la Tesorería por estos rubros la Federación le regresa 2.50 pesos.