Emir Aboyte vuela a la victoria

Guasave, Sinaloa.- Emir Aboyte sacó la casta en los 200 metros planos dentro de la categoría Mayor Varonil y así salir con el primer lugar dentro de los Juegos Deportivos Escolares de Telesecundarias de la Zona 007.

Este joven corrió por la Telesecundaria No. 206 del poblado Concentración 5 de Febrero en Sinaloa municipio.

En esa misma prueba, pero en la rama Femenil, Karla Arredondo fue la número uno, quien representó a la Telesecundaria No. 245 de la colonia Ángel Flores, mientras que Mirzha Castro se quedó con el lugar de honor en los 200 metros en la Menor Femenil.

Más triunfadores

Brayan Lugo, de la Telesecundaria No. 242, del ejido Treinta y Ochito, obtuvo el sitio de honor en los 200 metros Menor Varonil, mientras que Valeria López, de la Telesecundaria No. 244, de El Chino de los López, resultó la campeona en los 100 metros Menor Femenil.

Félix Valenzuela, del ejido Treinta y Ochito, se coronó en los 100 metros Menor Varonil, así como Milton Leyva, de la Telesecundaria No. 281, de Las Cañadas, terminó siendo el mejor en los 100 metros Mayor Varonil.

Teresa Salas, de la Telesecundaria No. 283, de La Chuparrosa, cruzó primera la línea de meta en los 100 metros Mayor Femenil, y en esa misma categoría, pero en la modalidad de los 400 metros, Ana Laura Valenzuela, de la Telesecundaria No. 88 de San Sebastián, se convirtió en la reina de esa prueba.

En los 400 metros Mayor Varonil fue Alfonso Espinoza quien subió a lo más alto del podio representando al poblado de San Sebastián, así como su compañero de plantel, José Luis Espinoza, fue el rey en la prueba de los 400 Menor Varonil.

Jatziry Verdugo, también de San Sebastián, se quedó con las palmas en los 400 metros Menor Femenil.

En los relevos en 400 metros el ejido Treinta y Ochito fue el ganador en la Menor Femenil y el plantel de Concentración 5 de Febrero acabó como el mandón en la Menor Varonil.

La Telesecundaria No. 195 de Agua Blanca se quedó con el lugar de honor en la Femenil Mayor, mientras que la colonia Ángel Flores se adjudicó la Mayor Varonil.

Futbol

En esta disciplina el poblado sinaloíta de Concentración 5 de Febrero salió con el cetro en la rama femenil tras derrotar a su similar de la Telesecundaria No. 251 de El Caracol en la final, mientras que La Chuparrosa quedó tercero.

El ejido Treinta y Ochito se llevó el campeonato en la rama Varonil al liquidar a Concentración 5 de Febrero, donde estos últimos estuvieron a punto de hacer el doblete.

La Chuparrosa acabó quedando en el tercer puesto en esta categoría.