Emocionado por llegar ya a mi nueva casa: Jaime

Guasave, Sinaloa.- Marco Jaime compensa su baja estatura con una agilidad increíble, prueba de ello es que en la Liga Mexicana de Beisbol se ha ganado a pulso los apodos del Niño Maravilla y Jeter Little, pues su defensiva lo ha colocado como uno de los mejores paradores en corto de ese circuito y ahora dice estar ansioso por llegar a Guasave, su nueva casa en la Liga Mexicana del Pacífico.

Sorpresa

A pesar del gran verano que está viviendo con los Bravos de León, Marco Jaime dice que no esperaba ser tomado por un equipo de la LMP, y cuando supo que Algodoneros de Guasave lo había protegido en su roster estalló en júbilo.

“Siempre he querido jugar en invierno y el hecho de que Algodoneros me haya tomado como primera opción me hace sentir muy contento y afortunado de llegar a esta organización, donde quiero darlo todo en busca de un campeonato”, comentó.

Al cuestionarlo sobre el mánager Juan Navarrete, el jugador con raíces en San Luis Río Colorado reconoce que ha escuchado cosas buenas del duranguense, pero sabe que no será fácil ganarse la titularidad, por eso espera llegar desde el primer día a las prácticas, ya que con trabajo piensa lograr su objetivo.

Dice que aún no sabe mucho de la afición de Algodoneros, pero que le han dicho que Guasave tiene mucha historia en la pelota invernal a pesar de ser una ciudad pequeña.

“Con mi guante y mi bate vamos a defender esos colores de Algodoneros, que sepa la gente de allá que yo siempre juego al 100, esté en el campo o la banca”, reiteró.

Respaldo

Marco reconoce que Gabriel Low lo vio jugar en León cuando fue gerente allá y eso ayudó para que lo eligiera Algodoneros, por eso no piensa defraudar su confianza.

“Yo voy mentalizado a que puedo con el paquete de ser titular, pues esa liga es muy fuerte, pero Gabriel sabe que tengo talento para hacer el trabajo allá también, aunque Juan Navarrete será quien tenga la última palabra y a él es quien debo convencer de que puedo ser su short stop de todos los días”, detalló el nativo de Phoenix, Arizona.

Asegura que ya quiere portar su nueva piel y jugar en su nueva casa, aunado a que también está consciente de que contra Cañeros no se puede perder.