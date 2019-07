Empeora la salud de bebé y no la operan por falta de donadores

Guasave, Sinaloa.- Angustiada y desesperada al presentar complicaciones de salud su hija, se dijo Mirtha Nayeli González Camargo, quien tiene la esperanza y llama a los ciudadanos a que se solidaricen y sean donadores voluntarios para poder que a Ana Lucía le realicen la operación a corazón abierto.

Vía telefónica de Guadalajara, la madre de familia de Callejones de Guasavito expresó que se requieren de 10 voluntarios para que donen la sangre y poder continuar con el proceso, que es una esperanza de vida para la pequeña.

Diagnóstico

La joven de 29 años dijo que su bebé de nueve meses fue diagnosticada con tetralogía de Fallot, afectación que causa niveles bajos de oxígeno en la sangre. Ha estado llorando constante en los últimos días, lo cual ha tratado de evitar por su condición pero parece no poder hacer nada y será solo con la intervención que las cosas mejoren.

Recomendación

Detalló que los interesados en ayudar a su hija deben presentarse a las 08:00 horas en el área de laboratorios del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la clínica 32 ubicada en este municipio, donde es de suma importancia que se identifiquen y hagan referencia que son donadores de la bebé de nueve meses Ana Lucía, para que se prosiga en darles una hoja que deberán llenar y dejar en dicha oficina.

“Nos dicen que los donadores tienen que estar antes de las 8 de la mañana para recoger la credencial con la que se identifiquen, pero los que vayan que digan que es de urgencia porque son capaces y les dicen que les pondrán cita”, expresó impotente al no poder lograr que su hija sea operada por la falta de sangre.

Negativas

Aun cuando hubo interesados el sábado y el domingo por ayudarla no se concretó al parecer porque los sábados y domingos no los reciben en el área de Laboratorio y será hasta hoy cuando se espera que puedan recibirlos. En una ciudad desconocida donde hoy cumplen siete días de estar en Guadalajara, a donde fue trasladada la infante para recibir la atención del cardiólogo, Mirtha, de 29 años de edad, dijo que implora que su tercera hija tenga la atención oportuna, ya que cada vez que se desmaya y adquiere una coloración morada teme por su vida, por lo que hace un llamado a los directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social para que no se dejen pasar más los días por no tener los donadores, ya que ha propuesto que se le opere y ella se compromete una vez estando en Guasave a reponer la sangre, ya que estando en dicha ciudad no puede hacer mucho, pues no puede dejar a la nena sola.

Yo estoy desesperada, mi niña hoy (ayer) en la tarde se puso mal, le tuvieron que poner oxígeno y yo ya estoy desesperada, he buscado llegar a un acuerdo que yo se la repongo pero no se ha podido.”

Interesados en ayudar a la menor pueden ponerse en contacto con su mamá al teléfono 687-887-55-19.