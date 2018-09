Empieza a derramar agua el estero en Juan José Ríos

Guasave.- Guadalupe Inzunza, de 90 años, se dobló el pantalón color azul marino hasta media pierna y caminó hacia la salida de su casa, atrás de ella su hija le traía una bolsa con documentos importantes y algunas prendas.

La entrada de su casa estaba ya invadida de agua que empezó a salirse del estero de Juan José Ríos. Ahí ya hay varias casas rodeadas de agua pero se resisten a creer que el nivel seguirá subiendo.

Es la misma historia de siempre, mencionan los que viven en esa zona de la sindicatura más grande de Guasave, conscientes también de que su situación de pobreza y marginación los ha obligado a fincar ahí, donde el agua busca su salida y llega a meterse a sus hogares sin ser invitada.

"El agua se mete. La vez pasada llegó hasta aquí", señala mientras pone su mano a media pared.

"Pues es que fue tanta la lluvia y se va juntar con el agua que está acá (estero); le digo yo hay que hacer unos borditos pero de dónde vamos a agarrar tierra?".

Los habitantes de este sector tan popular señalan que toda la noche les llovió y aunque el sol salga saben que el riesgo no acaba ahí.

"Ay amá me dijo mi hija, que alegría tan bonita que ya está limpio el cielo, todo es por el amor de Dios, le dije yo, pero ya nomás amaneció ya se arropó el cielo de vuelta", relata la anciana, a quien su mente no falla.

Para los vecinos de esta zona siempre hay riesgo y por eso varias familias han dejado sus casas llevándose solo unas pocas de pertenencias.

"Mamita ya llegaron por usted", irrumpe su hija, quien le da la mano y la saca por el solar de su vecina para llevársela a un lugar más seguro.