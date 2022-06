Empleada violentada aclara que Immujeres Guasave no la apoyó

Guasave, Sinaloa.- Aunque la directora del Immujeres Guasave asegura que sí apoyó a la empleada del Sipinna que denunció estar siendo violentada por un compañero de trabajo, la víctima aclaró que la única que le brindó una verdadera ayuda fue la regidora de Morena, Maura Guerrero Sánchez, ya que fue quien la estuvo acompañando en el procedimiento que llevó a cabo.

Señaló que en el Instituto de las Mujeres solo le dijeron que estaban a sus órdenes, pero no hicieron nada al respecto, por eso optó por buscar apoyo en la sala de regidores.

“Quiero aclarar y que se sepa, que quien me apoyó en todo momento fue la regidora Maura, pues en el Immujeres no hicieron nada por ayudarme en el problema que les denuncié”, aseveró.

El caso

La víctima reveló que cuando dio a conocer que uno de sus compañeros le hacía bullying, la directora de Sipinna le habló de manera inmediata para despedirla verbalmente, por lo que optó por ir al Instituto para hablar con Xóchitl Soto y exponerle sus motivos.

“Ella me dijo que confirmara si era verdad que me despidieron y que fuera a Recursos Humanos a checar, pero eso fue todo, ya no hubo más asesoría al respecto”, detalló.

Insistió en que la directora del Immujeres le dijo que estaban en la mejor disposición de ayudarla, pero no pasó de ahí.

Manifestó que cuando salió del Immujeres no tenía idea de qué hacer, ya que no sabía cómo tenía que proceder, por lo que optó por ir con los regidores y buscar a Maura Guerrero, ya que una trabajadora le había hecho el comentario de que ella la podría ayudar, y fue cuando decidió ir allá para contarle lo sucedido.

Externó que la regidora ya iba de salida, pero le dio tiempo de exponerle las cosas y optó por ayudarla, y fue quien estuvo con ella en todo momento, incluso la acompañó con el oficial mayor e hizo llamar a la titular de Recursos Humanos y a la directora del Sipinna.

Aseguró que ya le regresaron su empleo y que al parecer el psicólogo que la violentaba sería reubicado a otra área para no estar juntos de nuevo.