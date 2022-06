Empleado de Ayuntamiento de Guasave fue dado de baja por no requerir de sus servicios: De Anda

Guasave, Sinaloa.- Ante la denuncia de un exempleado del Ayuntamiento, quien señaló que había sido despedido de manera injustificada, por lo que presentará una demanda para solicitar su liquidación, el oficial mayor aseguró que el síndico de León Fonseca lo dio de baja debido a que ya no requerían de sus servicios, y que sí se le notificó.

Juan Luis De Anda Mata aclaró que el contrato es claro, ya que tiene una cláusula que estipula que en cualquier momento el patrón puede darlo de baja.

Denuncia

El empleado despedido, de nombre Ramón Flores, estaba trabajando en el área de limpieza en la plazuela de la sindicatura de León Fonseca, pero se decidió que ya no lo necesitaban más, aunque él asegura que nunca le dijeron que estaba despedido.

Sin embargo, el afectado reveló que fue dado de baja por el mismo síndico de León Fonseca, Juan Hilario Báez, pero él no se encontraba en la nómina de la sindicatura, sino del Ayuntamiento.

”Ahí no decidía el síndico si yo me quedaba o no, es por cuestiones políticas lo que están haciendo ellos”, aseveró Ramón Flores.

Explicó que el personal de Recursos Humanos, al momento de firmar el contrato, se le aclaró que trabajaría por un año en la comuna, y nunca vio tal cláusula.

Añadió que al visitar las oficinas de Recursos Humanos le negaron la copia del contrato, por eso no recuerda la cláusula.

Declaró que hasta el momento no se le ha entregado lo que por derecho le corresponde, como es su liquidación, por lo que interpondrá una demanda con la finalidad de que le paguen lo que le deben.

Declaración

El oficial mayor insistió en que el empleado fue despedido de la sindicatura de León Fonseca, donde el síndico actual mandó su baja debido a que ya no requería de sus servicios en el área en la que se estaba desempeñando.

Resaltó que el contrato estipulaba un año, pero la cláusula señalaba que el patrón podía darlo de baja y se liquida conforme a la ley.

”Al señor ya se le hizo la propuesta, él va y pide su liquidación y se la tenemos que dar conforme a ley”, afirmó De Anda Mata.