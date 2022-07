Empleado tiene 15 años sin aumento salarial en el Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa

Guasave, Sinaloa.- Un empleado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que se desempeña como auxiliar jurídico y quien tiene más de 15 años sin un aumento salarial, señaló que el gobernador de Sinaloa y el alcalde municipal se comprometieron a aumentarle el sueldo hace un mes, pero al recibir el pago de su última quincena se percató de que ni siquiera el pago de la prima vacacional había recibido.

Luis Arturo Péimbert resaltó que estaba en espera del pago de la prima vacacional para trasladar a Guadalajara a su hija menor que padece lupus, para ser atendida por especialistas, el próximo 25 de julio.

Denuncia

Detalló que desde hace 15 años no ha recibido ningún aumento salarial, por lo que aún sigue ganando tres mil 600 pesos a la quincena, cuando los trabajadores jurídicos del Ayuntamiento de Guasave tienen un salario arriba de los 12 mil pesos.

Resaltó que es una injusticia, ya que por ley deben de tener el mismo salario.

”Yo necesito mi aumento y mi prima vacacional, que me debió de haber llegado en esta quincena y contaba con ese dinero para llevar a mi niña a Guadalajara. Ella tiene lupus y la van a revisar los especialistas”, destacó el funcionario. Explicó que él tenía que solicitarlo por escrito, por lo que visitó al administrador de Seguridad Pública, quien supuestamente hizo el escrito y lo envió, por ende le solicitó una copia del mismo, sin embargo, se negó a entregarle el documento, por lo que acudió al oficial mayor Juan Luis De Anda Mata, el cual desconoció haber recibido algún oficio.

”Fui con Juan De Anda y me dijo que no sabía. A él deben de mandárselo y canalizarlo a las dependencias y autorizarlo porque el presidente ya dio la orden”, expresó el trabajador.

Añadió que además de eso él tiene 30 años laborando, pero únicamente le aparecen 20 años en su nómina.

“Me robaron 10 años en el Ayuntamiento”, señaló, mientras recalca que nunca se percató de que antes lo daban de baja y de alta, ya que él seguía yendo a trabajar.

Mencionó que él ingresó a trabajar al Ayuntamiento desde 1992, pero en el Seguro lo dieron de alta en 1994, y explicó que solo tiene pruebas para comprobar que fue dado de alta en el año 1994, ya que junto a la jueza Silvia Margarita Armenta les pagaban de las multas que salían de los detenidos, donde tenían que entregar un recibo hasta Tesorería, por ende en barandilla ellos recibían su pago y firmaban de recibido.

”Yo tengo las pruebas del Seguro Social cuando me dieron de alta en el 94, donde me aparecen 94, 95, 96 y de ahí me cortó el Seguro el Ayuntamiento. Me empezó a cortar dos a tres años”, destacó el abogado.

Señaló que nunca había necesitado su Seguro hasta que se contagió de covid y ahí fue cuando le informaron.