Empresa consultora interpone demanda contra Jumapag

Guasave, Sinaloa.- La empresa Consultoría Sandoval Peña de Negocios inició hace un par de meses un proceso legal en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave por el incumplimiento en el pago por el proyecto que iniciaron en el 2019 sobre la actualización del padrón de usuarios, informó el representante legal de dicha empresa.

Manifestó que el contrato de la consultoría se dio con el anterior gerente de la Junta, Socorro Castro, sin embargo, tras su renuncia, ya no se les siguió pagando y tu-vieron que suspender los trabajos.

Demanda

Juan Enrique Sandoval, quien se identificó como el representante legal de la empresa de consultoría mencionada, señaló que hace un par de meses procedieron legalmente contra la Jumapag por un adeudo de aproximadamente dos millones de pesos por el proyecto de actualización del padrón de usuarios que realizaron en una primera etapa.

“A nosotros se nos contrató con el anterior gerente, pero el contrato es con Jumapag, presentamos el proyecto ante el Consejo y fue aprobado por unanimidad; iniciamos en marzo, pero tuvimos que parar en octubre porque la actual gerente, Nubia Puentes Llanos, nos canceló el proyecto sin previo aviso, se nos dejó de pagar y nos tienen una deuda de casi dos millones de pesos, así que nos vimos en la necesidad de proceder legalmente hace un par de meses, la Junta está demandada.”

Juan Enrique señaló que tardaron en proceder de manera legal, pues esperaban que se pudiera retomar el proyecto pues estaba siendo muy efectivo, sin embargo no fue así.

“Nuestra intención no es de choque, es de cooperar y esperamos porque el proyecto ya estaba al 90 por ciento y nosotros los estábamos promoviendo en las otras 17 juntas municipales de agua en el estado; estuvimos trabajando hasta octubre, pero en ese mes tuvimos que parar porque ya no pude, ni técnica ni económicamente, técnica porque ya no nos revisaban nada, no nos atendían y pues tampoco nos pagaban.”

El representante de la consultora detalló que el abogado le informó que por la pandemia muchas de las oficinas están cerradas, pero tentativamente después del 15 de junio verificarán qué avances se llevan en el caso.

Usuarios de Jumapag llegando a pagar su recibo/Vicente Guerrero

El proyecto

Juan Enrique Sandoval explicó que el contrato se trata de solo la primera etapa, que abarcó Juan José Ríos, Leyva Solano, Ruiz Cortines y la cabecera municipal, sin embargo, también se verificaron Guasavito y Los Ángeles del Triunfo.

Detalló que no está concluida esa primera etapa pues faltó trabajo de oficina como correcciones y validaciones, pero recalcó que el trabajo de campo sí se realizó en todos los sectores mencionados.

Explicó que en el proyecto se utilizó tecnología de alto nivel que permitió dar certeza a la Junta de lo trabajado pues se anexaron coordenadas y fotografías de cada predio visitado, por lo que lamentó que se hubiera desechado.

“Utilizamos tecnología de punta, nosotros tomamos fotos de los predios, añadimos las coordenadas de ubicación, tenemos todo documentado, es un proyecto que no se ha realizado en ninguna Junta del estado y al aplicarse en el municipio, Guasave fue tomado por la Ceapas como prototipo por los buenos resultados que estábamos obteniendo.”

Avance

De acuerdo con lo expresado por el representante de la consultora, se visitaron 54 mil predios, detectando poco más de siete mil probables tomas clandestinas, cinco mil lotes baldíos por donde pasa tubería y que por ley deben de tener un contrato; además detectaron que 2 mil 800 predios estaban registrados como domésticos en la base de datos de Jumapag pero eran comerciales.

Solo en el cambio de giro de esos contratos son aproximadamente 1.7 millones de pesos adicionales de ingresos para la Junta, pero no han hecho el trabajo, no se ha hecho lo conducente, no cortaron, no aplicaron las multas establecidas en la ley y el resultado ahí está.”

Juan Enrique enfatizó que en el mes de julio del año pasado, con la regularización de las tomas detectadas en su trabajo, se incrementaron los ingresos 4.5 millones de pesos, llegando a los más de 16 millones de pesos, y aseguró que de haber continuado se llegaría a la meta de 20 millones de pesos mensuales que el anterior gerente había marcado.

Te puede interesar

Preocupa mucho el relajamiento de la sociedad: alcaldesa Aurelia Leal

CFE en Guasave no respeta la prórroga y corta el servicio

El viernes 5 culmina la etapa Aprende en casa en Sinaloa