Empresarios piden aplicarse contra deudores de agua en Guasave

Guasave, Sinaloa.- A ser más enérgicos con los grandes deudores de agua que hay en el municipio y aplicar la ley llamaron representantes empresariales a la administración de la Jumapag y al gobierno municipal en la reunión de intercamaral celebrada este martes.

La gerente de esta paramunicipal, Nubia Yazmín Puentes Llanos dio una explicación del histórico de pasivos y abonos que se han hecho a la CFE y cómo por alrededor de 23 millones de pesos la semana pasada se dio el corte del servicio de energía eléctrica por parte de la CFE.

Luis Antonio López Quiñónez, representante de la CMIC, señaló que el problema de la Junta de Agua es que se ha politizado al no cobrar las cuotas que deben cubrir como usuarios pues se ha actuado no cobrándole el servicio de agua “a fulano o zutano porque es mi amigo o mi compadre”.

Muestra de ello fue, dijo, la deuda fuerte que tenía una institución educativa y con una negociación se dejó de percibir el recurso. “Tenemos que ser más enérgicos y que si mi compadre fulano debe hasta 50 mil pesos pues vamos a cobrarle, negociar”.

“¿Qué hace Comisión Federal?, está aplicando la ley, está aplicando el reglamento, pues que la Junta de Agua también haga lo mismo, yo aquí traigo la ley de la Junta y ya leí varios puntos que no los aplicamos, facturar, cobrar, el consejo directivo tiene que trabajar también”, expresó

En su intervención José Gil López Favela, presidente de Coparmex, opinó que se debe de actuar y ser más enérgicos con quienes más debe a la Junta de Agua.

“A nosotros mismos como ciudadanos nos conviene y apenas así lo vamos a lograr y yo los invito a ser enérgicos, a actuar, yo considero que todas las personas que deben, pues algunos dicen que no tienen la calidad de agua que les estás cobrando, hay muchos pretextos, pero esto es un bien común, Guasave merece calidad de vida”, expresó.

La Junta no solamente es la Comisión Federa, es el IMSS, Infonavit, tiene muchos temas y yo los invito a ser enérgicos, cobrar”.

José Luis Orozco Luque, presidente de Canacintra, dijo que es de vital importancia tomar en cuenta la participación de las cámaras empresariales para la solución de problemas de la Junta y también pidió no ser tolerante con ningún usuario.

“Yo hago ese llamado a ir a tocar puertas, si el industrial no paga pues órale, a cortársela y vera que paga rapidito, aplicar la ley actualizar los métodos, ciertamente hay personas vulnerables en casa habitación que siempre hay alguna facilidad pero negocio que esté funcionando y consumiendo el líquido hay que ir sobre él, si tiene una deuda llegar a un esquema de pago y si hace caso omiso hacer lo que está haciendo CFE”.

Teodoro López Menchaca, secretario de la AARSP, consideró que el corte de servicio puede ser la única forma de que la gente responda con el pago ante la necesidad que tiene la Junta de mayores ingresos.

También Luis Lugo, quien acudió en representación de la Canaco, se unió a la propuesta pues, dijo, las administraciones han “capoteado el problema y nunca le han dado un medicamento a tan grande enfermedad”.

Si yo tengo mi negocio y sé que se me van a vencer una bola de facturas, no estoy teniendo las ventas requeridas pero tengo una lista de clientes que me deben tengo que voltear a ver esa lista”.