En 5 años comuna de Guasave no podrá con gastos por jubilaciones: Tesorero

Guasave, Sinaloa.- Teniendo pendiente un pago de aproximadamente siete millones de pesos a trabajadores que se jubilaron antes de iniciar esta administración, el tesorero de la comuna de Guasave señaló que se debe de pensar en modificar el sistema de jubilaciones o en un par de años más será incosteable para el municipio.

Añadió que de las liquidaciones pendientes a jubilados se hará frente.

Pendientes

Marco Antonio Báez Rochín, tesorero municipal, informó que tienen pendiente de pagar la liquidación de una lista de personal que se jubiló antes del 31 de octubre.

Leer más: Tianguistas se las ven negras con las bajas ventas registradas en Guasave

Añadió que tienen presupuestado sacar el pago de una buena parte en este 2022, y del resto hasta el 2023.

Detalló que son aproximadamente 24 personas en esta situación, que le representarán al municipio un gasto de 7 millones de pesos, de los cuales ya tienen presupuestado 4 millones para este ejercicio.

“Son alrededor de 24 personas las que nos faltan de liquidación, nos representa alrededor de siete millones de pesos. Nosotros queremos ver si alcanzamos a sacar cuatro millones de pesos en liquidaciones en este ejercicio, lógicamente previendo que si el recurso nos favorece y nos va bien con el dinero, nuestro compromiso es sacar adelante el mayor número posible de compromisos financieros, más aún que son con el personal.”

El funcionario mencionó que ya se está haciendo el programa de pago para iniciar este mismo mes.

“Afortunadamente el personal jubilado por lo pronto sigue teniendo un ingreso, estamos haciendo el programa para empezar a pagar a partir de este mes algunas liquidaciones de ese personal, nosotros ya presupuestamos cuatro millones de pesos para este ejercicio.”

Báez Rochín detalló que se trata de jubilaciones del personal sindicalizado, pero también están por jubilarse decenas de agentes policiacos, aunque ahí se pagarían las liquidaciones a través del Fortamun.

“Aunque no sé bien los datos porque no me los han hecho llegar, pero también hay jubilaciones por parte de Seguridad Pública, pero en ese caso tenemos el recurso etiquetado del Fortamun. Son arriba de 50 personas que están jubilándose.”

Insostenible

El tesorero señaló que todo lo que se trata de dinero, nómina, prestaciones, viene siendo un fuerte desgaste económico para cualquier empresa, y que no es exclusivo del Ayuntamiento, es por ello que muchas instituciones están cambiando el sistema de pensiones a otros sistemas, por la fuerte carga financiera que representan.

Báez Rochín explicó que actualmente están casi similar los conceptos de pago a jubilados y a activos, pero resaltó que en cinco o 10 años, el pago a jubilados será insostenible para los ayuntamientos, pues representa un enorme desgaste económico al tener entre 400 y 500 jubilados actualmente.

Leer más: Frentes fríos provocan que bajen visitas a la playa Las Glorias en Guasave

En ese sentido comentó que se tiene que ir pensando qué se puede hacer con un progama de pensiones para empleados, porque se prevé que en el futuro se tendrán serios problemas si no se modifica algo en ese sistema de jubilaciones.