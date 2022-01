En Guasave, Satag entregará pliego petitorio la próxima semana

Guasave, Sinaloa.- La semana entrante, los trabajadores pertenecientes al Satag en Guasave, Sinaloa, estarían en condiciones de entregar ya el pliego petitorio a la parte patronal, lo que daría pié para que se inicie con la negociación del contrato colectivo, señaló la líder de dicho sindicato.

Sobre el incremento salarial que pedirán, recalcó que aún no se tiene un porcentaje definido, pero ya se está trabajando en ello.

Avances

Célica Berenice Gaxiola Castro, líder del Satag, indicó que desde la semana pasada iniciaron un diálogo formal con el alcalde, acordando reuniones al menos una vez por semana.

“Estamos trabajando ya con lo que es nuestro pliego petitorio y en la próxima semana podremos ya estar en condiciones de entregar ese pliego petitorio, ahorita estamos viendo situaciones, algunos pendientes que estaban de la administración pasada, cuestiones que necesitamos que ya se les vaya dando solución y trámite.”

Leer más: Cambian a Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 04 del INE en Guasave

Indicó que en sí, ya se encuentran sentando las bases para crear lo que es la comisión que intervendrá en lo que es ya el contrato colectivo.

Respecto al acercamiento que el alcalde tuvo con el otro sindicato, Gaxiola Castro señaló ser muy respetuosa, pero recalcó que solo ellos podrán negociar el contrato colectivo.

“Nosotros somos muy respetuosos, nosotros tenemos ahora el respaldo de ser el sindicato titular del Ayuntamiento y somos los administradores de ese contrato colectivo y pues nuestro trabajo ahora es velar por todas las prestaciones que vienen en él.”

Detalló que la negociación de dicho contrato deberá de hacerse dentro de los primeros tres meses del año, por lo que se está avanzando para poder tener una buena revisión.

Aumento salarial

Gaxiola Castro señaló que aún no tienen un porcentaje definidio sobre el aumento que solicitarán. “Estamos iniciando esas pláticas, pero no llegamos todavía a un punto de acuerdo, no hemos manejado todavía entre las partes un porcentaje.”

Leer más: Ni diputados ni regidores deben tener recursos públicos para gestión social: Diputado de Sinaloa

Recalcó que el porcentaje que se acuerde va a ser para todos los trabajadores sindicalizados, recalcando que serán ellos los que lo negociarán pues la legalidad les asiste a ellos y no al otro sindicato.