En Guasave hay mucha obra detenida por falta de papeleo: Casimiro Zamora

Guasave, Sinaloa.- El diputado señaló que para Guasave está asignado un conjunto de paquetes de obras importantes, sin embargo, enfatizó que deben seguir un proceso para concretarse y no quedar detenidas como ha sucedido con muchas obras en las que no se han cumplido con el papeleo y terminan sin realizarse.

Añadió que es fundamental que se capacite y se tenga acercamiento con las autoridades municipales y estatales, para evitar que esto siga ocurriendo.

Proceso inconcluso

Casimiro Zamora Valdez indicó que para el municipio, además del presupuesto de cuenta corriente, se tiene asignado un paquete de obras importantes que contemplan carreteras y hospitales, pero para concretarse es necesario que lleven un proceso y cumplan con cierto papeleo, punto en el que se ha estado fallando.

“A Guasave se le viene asignando un conjunto de paquetes de obras, pero tiene que seguir un procedimiento ejecutivo para poder que sea realizable; hay peticiones históricas como la de Chorohui, viene sobre cuestión hospitalaria, carreteras, vienen diferentes obras que tienen que cumplirse, que tienen que llevarse a cabo como el entronque de La Bebelama con el Diagonal, Las Pitahayitas; tiene su registro, tiene su proyecto de inversión, pero con un solo documento que le falte no hay tal inversión.”

Zamora Valdez explicó que en su última visita a Hacienda se le explicó que en Guasave existen muchas obras que no se concretaron debido a que no se cumplió con el papeleo, por lo que considera necesario que las autoridades municipales y estatales se capaciten en ese sentido y así evitar que las obras queden paradas.

“Estuve en Hacienda y me dicen que si no lleva todo el procedimiento de aquí no se suelta ni un peso, por esto tenemos que platicar con nuestras autoridades municipales, estatales, la SCT, porque son carreteras alimentadoras las que finalmente se presentan y luego platicar con Hacienda sobre los diferentes rubros para que disperse el dinero, pero nos dijeron que en Guasave hay mucha obra que está en proyecto y por no ha-cerse el papeleo de manera correcta, están detenidas.”

El diputado enfatizó que es vital que se tomen cartas en al asunto, pues con un solo documento que haga falta en el trámite para alguna obra se quedará pausada y cuando se quiera retomar se tiene que iniciar el proceso de nuevo.