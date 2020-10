En Guasave llaman a aficionados a respetar medidas en el estadio

Sinaloa.- Con el inició del beisbol en Guasave las autoridades hicieron un llamado a los aficionados del municipio para respetar las medidas sanitarias en los estadios para evitar el contagio de Covid-19.

Sergio Alonso García Montoya, director de Salud Municipal, señaló que los dos primeros juegos presenciales en el estadio Francisco Carranza Limón, la afición hizo lo correspondiente, al igual que los organizadores de este evento deportivo, sin que se tuvieran que hacer recomendaciones.



“Todo estuvo bajo la supervisión del personal del Club Algodoneros, Salud, Vía Pública, Protección Civil, todos nos hicimos cargo de eso y todo se llevó en buen término, lo que fue el primer juego estuvo bien, la gente tuvo buena disponibilidad con el uso de cubrebocas, tuvieron buen comportamiento y esperemos que así siga esta temporada”, expuso.

“Hasta la séptima entrada ya no se vendió cerveza, ya todo eso estuvo bajo el control de Alcoholes, todo estuvo bajo el control de un equipo muy bien conformado y comandado por el Ayuntamiento”.



El funcionario municipal mencionó que la misma dinámica de trabajo y estrategia de vigilancia habrá de mantenerse el resto de la temporada de beisbol, con el fin de contribuir a la prevención de posibles contagios de Covid-19.

“Esto va seguir, tenemos que estar muy al pendiente, no podemos bajar la guardia ante el éxito que se tuvo. Tenemos que seguir conformando y haciendo bien las cosas para que no se nos desate un problema con esta pandemia del Covid.”



García Montoya dijo que al haber buenos resultados no se tuvo que hacer ninguna recomendación al Club Algodoneros.

“Todo estuvo bien, salvo lo que ellos mismos ven, pero de parte de nosotros y de todas las autoridades que participamos, no hay hasta ahorita ningún punto negro.”

Aunque se ha apreciado buena respuesta de parte de la afición, dijo que de no acatar las medidas sanitarias establecidas tendrán que analizar la posible aplicación de medidas como en Culiacán y Obregón, donde se ha limitado el acceso a los aficionados al estadio.