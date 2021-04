En Guasave los ciudadanos rechazan las campañas políticas presenciales

Guasave, Sinaloa.- La ciudadanía coincide en que se deben de hacer campañas electorales de manera virtual, por los tiempos que se viven, en lugar de hacerlas presenciales, por lo que a través de un sondeo hecho entre los habitantes de Guasave, estos mostraron su disgusto con los diversos candidatos porque no están respetando los protocolos sanitarios recomendados por la Secretaría de Salud.

Los candidatos han hecho eventos con aglomeraciones notables, lo cual puede provocar un incremento de contagios de Covid-19, pues le han dado más relevancia al tema político que al de salud.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Yo opino que deben de hacer la campaña virtual, porque así aprovecharían las redes sociales, ya que muchos lo que nos llevamos haciendo es checar nuestras redes, así que de manera virtual llegarían a más personas y evitar que sean juzgados por estar en las calles con esta pandemia”, opinó Sergio Sauceda.

Ante la contingencia que se está presentando por esta enfermedad y que le ha costado la vida a 676 personas solo en este municipio, mientras que en el estado van casi 6 mil decesos, las autoridades electorales recomendaron a los candidatos realizar sus campañas de forma virtual para evitar reuniones masivas, pero casi nadie atendió el llamado.

Paola Ornelas comentó que no están haciendo las cosas bien, ya que en algunas comunidades donde existe más población en riesgo, son los lugares donde los candidatos no respetan las medidas sanitarias más básicas, lo cual es una constante preocupación para la ciudadanía, ya que es un riesgo para todas las personas que asisten a esos eventos, pues por lo general van muchos adultos mayores.

“En mi comunidad han hecho campaña de manera presencial, no respetan la sana distancia, ni siquiera tienen los cuidados básicos que indica la Secretaría de Salud, y van exponiendo a los demás, pues pueden provocar un probable rebrote de contagios, y más que en mi pueblo vive mucha gente mayor. Solo utilizan las redes sociales para presumir que visitaron alguna comunidad donde se presentaron decenas de gentes, es una completa imprudencia”, lamentó.

Leer más: La decisión la tiene el pueblo de Sinaloa este 6 de junio: Gloria González

Los guasavenses también piden que los candidatos dejen de gastar tantos recursos del pueblo en sus propagandas y le aporten algo a las familias que se quedaron sin ningún ingreso en esta pandemia.

“Yo opino que no deberían de andar con sus campañas de manera presencial, sus propuestas deben ser de manera virtual, además solo están gastando el dinero del pueblo sin medida alguna, mientras que muchas personas se quedaron sin un sustento a causa del Covid-19. A lo que me refiero con esto es que deberían usar ese dinero para brindar apoyo a esas familias, pues no es posible que pese a las circunstancias se hagan de la vista gorda y que según ellos van a mejorar la calidad de vida del pueblo, pero hacen todo lo contrario”, asentó Verónica Castro.