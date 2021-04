En Sinaloa municipio se disputan el agua ante sequía extrema en la sierra

Sinaloa.- Ante la sequía extrema que se vive en comunidades del municipio de Sinaloa, además de que se ha tornado complicado el acarrearles agua en pipas, los habitantes de algunas zonas en las que aún tienen algo de agua, ya no quieren darle a quienes la solicitan, pues temen se les termine, así que tienen que bajar hasta Sinaloa de Leyva y una noria ubicada en Los Melones para poder abastecerse.

El gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa comentó que ya son alrededor de 30 poblados los que se encuentran sufriendo el estiaje hasta el día de hoy, y los habitantes de los pueblos que aún cuentan con el servicio no permiten que vayan y llenen las pipas ahí para distribuirla.

De igual manera, Guadalupe Castro Quiñónez señaló que no reciben apoyo por parte de la Conagua, pues desde hace aproximadamente 20 días le solicitaron dos pipas y hasta la fecha no han recibido respuesta.

El funcionario reconoce que se ha agravado cada día más el problema de la sequía, ya que cuentan con más de 30 pueblos sin agua y en muchas de las comunidades afectadas las norias se secaron por completo debido a que dejaron de producir el vital líquido, lo cual ha convertido la situación en algo muy difícil, pues mantenerles el suministro a base de pipas es algo que les sale muy costoso.

“Yo en la Junta no cuento con ninguna pipa, pero el Ayuntamiento tiene dos y me está echando la mano con las que tiene, pero la verdad es que no alcanza”, lamentó.

También resaltó que hizo una solicitud a Conagua hace más de 20 días y lo hicieron de nueva cuenta hace poco, pidiéndole dos pipas y que participen dándoles también los costos de los vehículos, como es el pago del diésel.

“El gobierno tiene que estar encima de nosotros, ayudándonos, porqué no le invierte el gobierno federal, la pipa se gasta mil 500 pesos diarios de combustible, 600 del operador y 600 de la habitación donde descansan, ahí estamos hablando de 2 mil 700 pesos diarios, más lo que le pase a la pipa en cuestiones mecánicas, y eso ya es insoportable”, comentó.

Castro Quiñónez reveló que le dieron respuesta que según se le podían conseguir las pipas, pero sin apoyarlo en ningún costo.

Agregó que en ocasiones las pipas llegan sin llantas, sin muelles y fallas, lo que termina por convertirse en gastos que ellos deben cubrir, pues no les queda de otra.

El gerente de la Jumapas explicó que han andado por los altos de la sierra con una máquina haciendo pozos para que la gente meta su motobomba y saquen agua. En un pueblo hicieron cuatro norias en un arroyo y pusieron un motor, y en una les dio agua durante unas horas, y ya que no da lo cambian a otra, así es como se han estado suministrando el agua, ya que es una situación muy difícil por la que están pasando.

“Estamos batallando, pero ahí vamos, lo que estamos esperando es que la Conagua se decida, no nomás que digan ahí les mando un carro viejo, pónganse a acarrear agua, queremos que nos ayuden con el diésel, pues está muy caro”, externó el funcionario.

Finalizó resaltando que como a los pozos se les bajan los niveles freáticos, hay ocasiones en que los motores jalan en vacío, lo que ha ocasionado que se quemen.