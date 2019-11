En alerta, campesinos por posibles daños en cultivos

Guasave, Sinaloa.- Los productores agrícolas están a la expectativa aún por el pronóstico de lluvias y las afectaciones que esto pudiera traer a los cultivos en pie, detalló el presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal Guasave.

Juan de Dios Santos Soto lamentó que el mal tiempo no les ha favorecido a quienes han establecido ya sus siembra, dijo que sobre todo los cultivos de frijol, 14 mil hectáreas que hay en el valle, son susceptibles a que puedan presentar presencia de moho blanco y otras más relacionadas con el exceso de humedad, así como secas en cultivos.

Enfatizó en que la recomendación es que no permitan bajo ningún motivo que las siembras se queden encharcadas, pues es en estas condiciones donde se favorece la aparición de enfermedades fungosas causadas por el exceso de humedad.

“Prácticamente en todo el municipio ha caído mucha agua, hay preocupación y pueden presentarse afectaciones tanto en hortalizas como en frijol y garbanzo, que son en su mayoría los cultivos que se establecieron, pero ya sabemos nosotros que contra el clima desgraciadamente no hay mucho que podamos hacer, lo que nos queda es no permitir a la medida de las posibilidades de cada quien que por ningún motivo se nos quede agua estancada en los cultivos, porque eso es muy perjudicial”.

Indicó que recomiendan que los productores utilicen equipo de bombeo para desfogar y drenar el líquido. “A como se pueda con equipos de bombeo, como sea pero tenemos que buscar desfogar, darle salida al agua porque el exceso nos causa enfermedades de hongos, como la presencia de moho blanco e incluso secas por exceso de humedad y ahí seguramente se tendrían pérdidas”.

Santos Soto agregó que aún no tienen datos sobre daños, pues además de que el pronóstico del clima indica que las lluvias podrían continuar en este día, las afectaciones se hacen más visibles después de varios días. “Ahorita sería anticipado hablar de daños ya registrados, los técnicos andan haciendo su trabajo con recorridos para evaluar la situación”.

Por su parte, Baltazar Aguilasocho Montoya, presidente de la AARSP, indicó que ellos tienen reportes de que en sectores como Las Cañadas y Las Flores sí se presentaron algunos problemas de inundaciones en cultivos de frijol.

En los lotes donde no hay inundación también nos tenemos que esperar para ver qué sucede y si no hay daños, pero no se puede hablar de que estamos exentos de problemáticas. Donde hay encharcamientos es donde sí se puede perder fácil el frijol, como en estos lugares en los que le comento que ya hemos tenido reportes de cultivos inundados”.