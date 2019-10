En audiencia externé el problema de las calles: Comisario

Guasave, Sinaloa.- Ante la denuncia de habitantes de Gabriel Leyva Solano, que llamaron a las autoridades a que prioricen la atención en las rúas más deterioradas, el comisario externó que las solicitudes se han hecho y están a la espera de respuestas. Jesús Javier Rodríguez Zaragoza indicó que la problemática ya es del conocimiento de la Dirección de Obras y Servicios Públicos, incluso ayer de nuevo envió la solicitud pero argumenta que no les dicen para cuándo se abocarán en dicha rehabilitación.

“Ahora volvimos a mandar la solicitud para que nos apoyen, es que de hecho muchas veces la gente quiere que trabajen pero cómo van a meter la máquina entre el agua, eso es lo que nos dicen.”

El funcionario dijo que se ha hecho raspado de calles, ya que la mayoría presentaba cunetas, pero con las recientes lluvias de nuevo quedaron algunas intransitables. Reconoció que hay unas donde no se ha trabajado, como en la Francisco I. Madero, pero señaló que dichos trabajos se salen de sus manos y no han tenido respuesta del Ayuntamiento.

Falta mucho apoyo, yo he hecho muchas gestiones e incluso de mi recurso he arreglado muchos problemas, y en el Ayuntamiento se la barren, que ahorita no se puede que por las lluvias, pero uno sigue haciendo gestiones.”