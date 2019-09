En el alcohol encontró valor pero perdió parte de su vida

Guasave, Sinaloa.- El alcohol lo cambió por completo. Don Francisco inició su consumo a la edad de 15 años y fue hasta que tenía 42 cuando tomó una gran decisión. Hoy en día tiene 23 años sin probarlo y se dedica a tratar de prevenir su consumo o bien ayudar a los que ya han probado a buscar que no sufran todo lo que él padeció.

En el grupo de Alcohólicos Anónimos en que participa hay una coincidencia: “si estábamos feos nos mirábamos guapos; nos sentíamos ricos, valientes, fue un mundo nuevo que se nos abrió pero no sabíamos que nos iba a cobrar consecuencias”, relató.

La realidad

Al aceptar que eres un alcohólico se acaban los placeres e inician los problemas, lamentó.

“Poco a poco va uno sintiendo el sincero deseo de dejar de beber pero no puede, es cuando entra la ayuda de Alcohólicos Anónimos”, expresó.

El abuso en el consumo de bebidas alcohólicas les acarrea problemas económicos, familiares y de salud principalmente. Como problema de salud pública tiene a mucha gente en el panteón, en los hospitales, en las cárceles; cuando se incrementa el consumo de alcohol al paso del tiempo se convierte en una obsesión mental.

En Guasave hay alrededor de 25 grupos de Alcohólicos Anónimos que atienden a alrededor de 200 personas, cifra que es mucho menor al consumo real de esta, que, junto con el tabaco, es considerada una droga de inicio.

Negación

Como alcohólico Francisco no aceptaba que estaba enfermo, cuando se lo decían no lo creía y se enojaba; como todos los demás tenía negación.

Esta no es como cualquier otra enfermedad donde uno de inmediato va a buscar a un doctor, sino al contrario, se enojaba cuando se lo decían y no quería saber nada hasta que empezó a sentir el sufrimiento provocado por la adicción al alcohol.

Fue hasta entonces que empezó a buscar ayuda. Tardó mucho, el orgullo no lo dejaba; pensaba: “cómo a mí me va vencer una botella, yo soy más fuerte”.

Y es asombroso cómo busca el alcohólico tomar controladamente, tomar sin problemas, muchos lo buscamos hasta en la puerta de la lujuria y de la muerte

Diagnóstico

Alcohólico se le llama a todo aquel que no puede parar de beber. Él lo sentía pero no lo podía aceptar. En el alcoholismo son muy frecuentes las lagunas mentales. Recuerda uno el inicio de una borrachera pero no recuerda cómo finalizó, relató.

En estas condiciones una persona normal no vuelve a probar el alcohol, pero cuando hay algunos “desajustes” la persona que vuelve a tomar ya adquirió la enfermedad y la destrucción es cuestión de tiempo.

Para dejar el vicio hace falta mucha voluntad, remarca.

Ayer Francisco, junto con el director del Instituto Municipal de la Juventud, Abel Inzunza; la directora de Prevención Social, Mayté Figueroa Félix, y la directora del Centro de Integración Juve-nil, Mayra García Camacho, hablaron del foro que se realizará en busca de prevenir el consumo de alcohol en jóvenes.