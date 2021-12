En el municipio de Guasave existen más de 13 mil personas con discapacidad

Guasave, Sinaloa.- En el marco de las actividades por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra hoy, la presidenta de DIF Guasave informó que en Sinaloa existen casi 50 mil personas con discapacidad, y más de 13 mil se tienen en Guasave. Dentro de la Jornada de la Discapacidad 2021 se realizó la conferencia “Una vida de bendiciones” y el panel “Triunfadores con discapacidad”.

La doctora Lourdes Cardona Leal, presidenta del DIF, explicó que en el mundo, el 15 por ciento de la población general tiene algún grado de discapacidad, y aunque destacó que en México no se llevan bien los registros, sino más bien solo se tiene un subregistro, informó que en Sinaloa son 48 mil 930 las personas que tienen discapacidad, 13 mil de las cuales se encuentran en este municipio. Detalló que en promedio, a nivel mundial, la discapacidad es más frecuente en los hombres, sin embargo, en Sinaloa son las mujeres quienes representan el mayor índice.

De acuerdo a las estadísticas que manejó la presidenta del DIF, las discapacidades más comunes en Guasave son la física y la visual. Cardona Leal, durante su discurso, señaló que en Guasave solo se tienen 5 Centros de Atención Múltiple, dos de los cuales dependen de las aportaciones que la población realiza, por lo que indicó que se buscará promover más escuelas de este tipo.

De igual manera, destacó que aun cuando la discapacidad física es la más común, en el municipio solo se tiene una unidad de rehabilitación, que es la de DIF, y en ese tema se tienen planes de equiparla y ampliarla para poder mejorar la atención para las más de 13 mil personas con discapacidad que se tienen en Guasave.

Recalcó también la importancia de buscar políticas públicas que ayuden a que todos los individuos que tienen alguna discapacidad puedan desarrollarse a plenitud. María del Pilar González, conocida docente y activista, platicó a los presentes cómo ha sido vivir con poliomelitis, destacando que la peor discapacidad que existe es la que sale del corazón, como la falta de empatía que aún persiste en la sociedad guasavense.

Posteriormente se realizó un panel en el que participaron jóvenes con discapacidad que han logrado triunfar en distintos rubros, como Pauleth Mejía, campeona paralímpica, el C. P Jairo Valdez; el Lic. en Psicopedagogía Infantil, Octavio Pérez; el L. C. C., Marcelino Vergara, y Juan Agramón.