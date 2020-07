En el municipio de Sinaloa aún no reabrirán sitios de recreo

Guasave, Sinaloa.- En el municipio de Sinaloa la actividad turística seguirá a la espera de que el semáforo de contagios de Covid-19 cambie su color, o al menos esa es la postura que ha mantenido la alcaldesa, María León, externó la directora de Turismo.

Minerva Flores Gámez detalló que aunque actualmente los sitios de recreo que hay en el serrano municipio, mismos que han destacado por la actividad turística y la importancia que este giro ha tomado, están trabajando en la preparación de algunas actividades para cuando se dé el añorado regreso.

“Hasta ahorita la instrucción que nos ha dado la alcaldesa, porque así se considera más conveniente en la región, es que se mantenga la restricción a los sitios de recreo, pero eso no quiere decir que estemos de brazos cruzados, nos estamos preparando para el regreso.”

Flores Gámez agregó que han estado coordinando algunas gestiones ante la Semarnat para que se concrete la obra de ampliación del malecón, misma que ya está muy avanzada.

Confiamos en que esto va a pasar pronto, la alcaldesa apuesta a que esto pase y que los contagios en el municipio sigan a la baja, porque al final de cuentas no hay nada que sea más importante que la salud, si hay salud lo demás de alguna manera o de otra se puede ir compensando.”

En lo que respecta a la obra de ampliación del malecón expuso que creen que pudiera estar listo para cuando se reactive el turismo.

“Sinaloa es un municipio muy bello que siempre pone todo su atractivo a disposición de la gente, cuando esto se calme y las autoridades consideren que ya es oportuno, aquí los vamos a esperar con los brazos abiertos y con toda la disposición de servirles y atenderlos, mientras eso pasa se está trabajando en una serie de proyectos y actividades para tener un digno regreso.”

La funcionaria municipal reconoció que entre quienes se dedican a la venta de artesanía, al comercio y otras actividades que se benefician con el turismo, sí hubo de inicio voces de reclamo, sin embargo añadió que conforme fueron aumentando los casos positivos aumentó también la comprensión.

Al principio sí nos hablaban para decirnos que no les parecían estas medidas que se estaban tomando del cierre de espacios recreativos, y es que en ese tiempo aún no había tantos casos confirmados, sin embargo ahora que ven los resultados se dan cuenta también de lo importante que ha sido esta medida para que las cosas no estén tan feas aquí.”