En el parque Villafañe de Guasave no se respeta el uso del cubrebocas

Guasave, Sinaloa.- Un ciudadano acudió ante este medio de comunicación para denunciar su inconformidad por como se están aplicando los protocolos sanitarios en el parque Hernando de Villafañe de Guasave, ya que el cubrebocas ahí solo se usa como moneda de acceso, pero ya dentro casi nadie lo utiliza.

Jorge Loredo Pardini comentó que acudió para realizar actividades físicas y que en la entrada se encontraban unos jóvenes a quienes se les impidió el acceso por no traer su cubrebocas.

Señaló que cuando él entró al parque se percató de que era rara la persona que contaba con esa medida de protección, porque se le hizo ilógico el que no se les permitiera el acceso a los jóvenes, si adentro nadie lo traía puesto.

“Se me hizo algo ilógico el que a esos jóvenes de la entrada no los dejaran pasar, pero al estar dentro nadie lo portaba, por lo que se entiende que solo es un requisito para entrar, mas no para usarlo ya estando dentro”, resaltó el quejoso.

Destacó que es entendible el que las personas que acuden al parque a realizar actividad física no porten el cubrebocas, pero el que nadie lo use ya es injustificable.

También comentó que ni las personas que tienen puestos de venta, ni quienes trabajan ahí, cumplen con ese protocolo.

“Deberían de ser más estrictos al momento de hacer que la gente cumpla y respete con las medidas de protección que son solicitadas para poder acceder”, señaló Loredo Pardini.

De igual manera lamentó que es una pena el que no se cumpla con las medidas sanitarias, porque a dicho lugar acuden familias con niños para pasar un buen rato, y si no se respetan los protocolos de prevención del Covid-19 en el parque, se podrían generar varios contagios más, solo por no querer cumplir con ese requisito.

“Hay gente que no se entera que está contagiada, y si acuden al parque y no se protegen esto podría afectar no solo a la persona que no cumple, sino también a las familias y amigos que se dan cita, y así se forma una cadenita”, aseveró.

Sobre ese tema, el director de Salud Municipal comentó que se le hará la recomendación a toda la gente que acude a las instalaciones del parque, que deben de guardar las normas.

Sergio García Montoya destacó que no pueden estar vigilando al 100 por ciento, pero si al entrar dice que el uso del cubrebocas es obligatorio, así estén caminando o haciendo otro tipo de ejercicio, al menos que se encuentren jugando basquetbol.

“Para los que juegan basquetbol o algo así es más difícil que lo porten, pero la gente que está adentro haciendo uso de las instalaciones, deben de portarlo”, resaltó.

Señaló que el uso de las medidas de protección ya es a conciencia de cada persona, pero, aunque sea una instalación del Ayuntamiento la gente debe de respetar las reglas que ya están puestas, debido a que se ha dicho que en espacios públicos, y sobre todo cerrados, debe de usar obligatoriamente el cubrebocas.

Agregó que darán las instrucciones pertinentes a los encargados del parque para que pongan anuncios y se haga lo conducente para aplicar medidas.

En caso de que la gente no respete las instrucciones, reveló que quienes quieran acceder sin cubrebocas se les negará el acceso, y para quienes ya estén dentro se les pedirá que lo abandonen si no acceden a utilizarlo.

“Nosotros damos las indicaciones y se sobreentiende que es mientras hagas uso de las instalaciones, entonces debe de entender la gente que está prohibido estar ahí sin utilizar cubrebocas”, finalizó García Montoya.

