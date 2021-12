En enero reforzarán vacuna Covid-19 al sector salud y al educativo en Guasave

Sinaloa.- Con un avance de más del 90 por ciento de la población guasavense ya vacunada contra el Covid-19 y tras finalizar la aplicación del refuerzo para los adultos mayores de 60 años, el mes que entra se estaría dando la vacunación también de refuerzo para el sector salud y educativo en el municipio, informó el director regional de los programas de la Secretaría del Bienestar.

También será en enero cuando se inicie con la aplicación de la tercera dosis de los adultos mayores en postración.

Avance

En Guasave son más de 200 mil personas que se han vacunado, mayores de 18 años, y aunque no se tiene un dato exacto de cobertura, es arriba del 90 por ciento de la población quien ya cuenta con la vacuna contra el Covid-19, señaló Daniel Hibraím López Armenta, director regional de los programas de la Secretaría del Bienestar.

“No pudiéramos decir una cobertura exacta porque el INE tiene unos datos, el Inegi otros, lo que sí sabemos es que en el Inegi vienen que de 18 en adelante aquí en Guasave son 200 mil personas, entonces estamos hablando que aquí hay una cobertura muy buena, más allá del 90 por ciento de vacunados.”

El funcionario federal detalló que en cuanto a los adultos mayores de 60 años, con la vacuna de refuerzo, se tenía una meta de 32 mil, registrando hasta el momento poco más de 30 mil los ya vacunados.

En ese sentido añadió que se tiene pendiente a los adultos mayores en postración, que serán vacunados en el mes de enero y para lo que actualmente se está trabajando en realizar la planeación.

“Tenemos pendiente la postración, el atender hasta el domicilio a los adultos. Ahorita estamos recabando los contactos y se está haciendo la planeación. Se pueden acercar a su centro integrador más cercano, en Guasave hay tres. Uno en las oficinas de agricultura federal, otro en el Mercado de Abastos, y el otro en las oficinas de Bienestar Municipal, también sería a partir de enero.”

Los siguientes

López Armenta adelantó que ya está confirmada la vacunación de refuerzo para el sector salud y educativo, y son ellos quienes seguirán en la programación.

“Ya está confirmado lo que sigue ahorita, ya que atendimos las terceras dosis de adultos mayores, es el sector salud y sector educativo. Por ahora no tenemos la indicación de cuándo sería, sabemos que va a ser muy pronto, pero no tenemos definida la dinámica, ya ven que el sector educativo fue atendido y planeado por el mismo sector y no sabemos si vaya a ser de la misma manera.”

Indicó que aún no se confirma el biológico que se utilizará, pero muy probablemente sea el de AstraZeneca.

Rezagados

López Armenta señaló que en cada uno de los operativos de vacunación que se realicen se dará oportunidad a las personas rezagadas, dando prioridad a los adultos mayores. “Siempre va a haber oportunidad para los rezagados y principalmente para nuestros adultos mayores que se les haya pasado o que por cuestiones de salud como la gripa no se hayan vacunado.

En cada etapa que estemos vacunando e incluso va haber prioridad. Ellos no tienen que hacer fila.”