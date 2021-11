En la Escuela Secundaria General Insurgentes de Guasave exige la destitución de su directora

Guasave, Sinaloa.- El personal de la Escuela Secundaria General Insurgentes de Guasave exige la destitución de la directora, Alma Vergara Tejada, debido a que les aplicó descuentos a los trabajadores sin avisarles previamente, es por ello que tienen ya 28 días laborando bajo protesta en las instalaciones del plantel educativo. El maestro Francisco Castro Rubio explicó que solicitan que se les regrese el dinero que les quitaron, así como la destitución inmediata de la directora, debido al historial conflictivo que ostenta.

Comentó que ya tienen alrededor de 28 días trabajando bajo protesta debido a que solicitan el cese de su jefa, ya que hizo esos descuentos de maneara injustificada, supuestamente por faltas durante el confinamiento, cuando todos los trabajadores fueron enviados a laborar desde sus casas debido a las indicaciones de la Secretaría de Salud, pues fue cuando se presentó un rebrote del Covid-19 en el municipio. Destacó que en ningún momento se le notificó a los trabajadores del personal de apoyo y asistencia que se les iba descontar una parte de sus salarios.

Explicó que en el lapso de la cuarentena no habían tenido ningún documento avalado por la Secretaría de Educación Pública para llevar a cabo los descuentos de manera legal. “Los descuentos fueron variados, pero todos los compañeros aquí presentes sufrieron un descuento, y sabemos que sus sueldos no son como para que digan que eso no afecta a la economía de su hogar”, aseveró.

El profesor de la ESGI comentó que estuvo presente el jefe del departamento de Escuelas Secundarias a nivel estado para investigar sobre esa situación y poder realizar el reporte correspondiente, pero hasta el momento están en espera de una respuesta de su parte para poder determinar cómo se va a proceder.

Externó que la directora ya tiene una demanda por parte del personal, debido a que no es la primera vez que tiene conflictos con los trabajadores del plantel, ya que cuenta con un antecedente donde fue corrida de otras instituciones educativas por su conducta, así como en Tamazula y Máripa, en Sinaloa municipio, ya que en la ESGI tiene laborando alrededor de tres años. La jefa de los Servicios Regionales del Petatlán informó que ya se está atendiendo ese caso, y ayer se tuvo un acercamiento con ambas partes.

Dora Alicia Soto Soto explicó que la destitución de la directora de dicha secundaria lo definirá la parte oficial como la sindical, ya que todavía se está revisando el caso para poder determinar qué proceso se tomará. “Estamos en espera de indicaciones por parte del departamento encargado”, destacó la funcionaria de la SEPyC. Aclaró que la directora seguirá laborando pese al conflicto, hasta recibir indicaciones al respecto.