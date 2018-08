En la colonia 88 claman solución a derrame de aguas negras

Guasave, Sinaloa.- Desde hace más de un mes, habitantes de la colonia 88, en la comisaría de Leyva Solano, han estado padeciendo el derrame de aguas negras que brotan al interior de sus domicilios en las coladeras de sus baños y que termina también derramándose de los registros hacia las calles Río Baluarte y Río Humaya.

Maribel Moreno Bermúdez, una de las afectadas, manifestó que desde hace alrededor de un mes reportaron ante el personal encargado del sistema, ahí en la comisaría y también directamente en la Jumapag, el serio problema de insalubridad que ha generado este derrame del drenaje.

“El drenaje se sale por los registros. Las tasas de los baños se llenan, sale por las coladeras. Ya hace más de un mes que pusimos la queja, y no han venido. Hemos estado hablando y hablando, y no vienen. Nos dicen lo mismo, que no hay carro, que a ver cuándo vienen, y aquí seguimos aguantando la peste, con este calorón, y aguantando las aguas negras aquí, y luego el mosquero que hay”, manifestó.

El brote de aguas negras se registra mayormente del mediodía para abajo, indicó, recorriendo gran parte de la calle Río Baluarte, lo que provoca que ni siquiera el carro recolector de basura pueda acceder a esa zona.