En la colonia Bugambilias de Guasave se quejan porque les inundan una calle todos los días

Guasave, Sinaloa.- Una vecina de la colonia Bugambilias de Guasave, señaló que tienen más de un mes con una calle inundada debido a que atrás de esa vialidad se encuentra un local que distribuye hielo, por lo que todos los días tiran agua.

Guadalupe Rodríguez señaló que la calle Nochebuena está inundada, lo cual impide a los residentes transitar por ella, pues es muy complicado para aquellos que no tienen automóvil, ya que tienen que pasar por el lodo, por lo que ya se presentó un reporte en la Jumapag, pero no han recibido ninguna respuesta hasta el momento.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Destacó que ya se había hablado con el encargado de la hielera para que se llegara a un acuerdo y solucionar dicho problema, para no seguir inundando la vialidad, pero el señor solo mencionó que él no puede hacer nada al respecto, ya que solo es el encargado del lugar, mas no el dueño.

“Ahorita nos tiene la calle Nochebuena completamente inundada, y el estancamiento de agua nos está provocando la presencia de muchos moscos también. Ya no sabemos qué hacer, porque nadie nos hace caso, tenemos más de un mes así, ya se había corregido este problema desde diciembre, pero siguen con lo mismo”, lamentó Guadalupe Rodríguez.

Leer más: Plantean el hecho a medias: denunciantes de "levantones" en Sinaloa