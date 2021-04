En la comunidad Las Parritas en Guasave tienen las calles en buenas condiciones

Guasave, Sinaloa.- La ciudadanía de la comunidad Las Parritas perteneciente al municipio de Guasave, cuentan con calles en buenas condiciones, a pesar de no estar pavimentadas, ya que están bien raspadas y no tienen baches que molesten a quienes transitan por ahí.

La gente de esa comunidad demandan la falta de un alumbrado público en buen estado, además de la poca frecuencia con la que pasa el camión recolector de la basura.

Solicitan una rápida solución al problema del alumbrado, ya que hay calles en las cuales se quedan a oscuras, lo cual molesta a las madres de familia, porque a la hora de ocultarse el sol se sienten inseguras de que sus hijos estén fuera de sus hogares jugando con los vecinos.

De igual manera señalan que ya tienen tiempo con este problema, y ya es desesperante porque hay calles que sí cuentan con una lámpara de alumbrado público funcionando y hay otras que no, y eso le disgusta a las amas de casas que se quedan sin luz en las calles.

La gente quiere que el camión recolector de basura pase con más frecuencia, ya que para cuando le toca realizar de nuevo el rondín por la comunidad, ya tienen mucha basura acumulada, lo cual no es de su agrado debido a que los desechos son un foco de infección que también atrae animales, porque los perros les hacen un cochinero con las bolsas de desechos y es trabajo doble el que hacen, y en ocasiones hasta triple, entre las amas de casa, ya que son quienes se encargan de esa labor.

La ciudadanía comenta que no estaría nada mal el que les pavimentaran unas cuantas calles de la comunidad, ya que a pesar de que no se encuentran sus vialidades en mal estado, sería mejor tenerlas con asfalto, porque así en tiempo de lluvias no se generaría tanto lodo, al igual que no se les metería tanta tierra a las casas.