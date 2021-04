En los comercios de Guasave reconocen que sin clases no hay festejo

Guasave, Sinaloa.- Ante la llegada del Día del Niño, comercios de Guasave como dulcerías y pastelerías tienen la esperanza de que las ventas suban con el fin de sacar adelante las deudas que arrastran, esto debido a que el 2020 fue catastrófico para la economía de México por el tema de la pandemia.

Para el gremio resultará desolador este 30 de abril, porque no se celebrará en las escuelas esta fecha tan relevante para el comercio, ya que sin maestros no hay escuelas, y sin escuelas no hay niños qué festejar, reconoció Alba López Delgado.

Los comerciantes esperan que este año sea diferente, resaltó la dueña de una dulcería, ya que no ha habido ventas y ellos necesitan recuperar lo invertido.

“Esperamos, primero Dios, que nos vaya muy bien y vender, ya que el año pasado no hubo ventas debido a la pandemia, pues hasta el último día la gente se empezó a mover, ahora sí estan saliendo las personas, pero los que compran son los maestros, y si las escuelas no dan dulces, no vienen. Antes la gente venía una semana antes a checar precios por el Día del Niño, y el 30 ya venían a comprar o recoger los pedidos para los alumnos. Yo estoy esperando que haya venta porque tengo gente trabajando y espero en Dios que sí haya ventas”, detalló.

Tania Acosta Alba se dedica a vender ropa y espera que haya un repunte de ventas de mínimo el 20 por ciento, ya que la gente antes de Semana Santa iba a las tiendas a conseguir los atuendos de sus hijos para festejar su día. “Pues como ahorita no hay festivales en las escuelas, con el Día de las Madres estamos a la expectativa a ver qué sucede, ahora sí ha habido ventas, pero no las normales de siempre.”

Reconoce que antes la gente venía desde Semana Santa y se preparaban para venir a comprar la ropa de sus hijos para su día, en lugar de adquirir shorts para irse a la playa, pero ahorita estamos esperando a la gente que festeja en sus casas a los niños, son nuestra esperanza”, dijo.

Después de 30 años de celebrar el Día del Niño, algunas dulcerías no festejarán este año con ventas aceptables por culpa de la pandemia, declaró Eva Loaiza.

“Sí se espera un alza de ventas este año, pero debido a la pandemia es algo incierto. Antes nosotros realizábamos un concurso de bailables, canto y otros talentos, esto se hacía para el Día del Niño, pero después de 30 años jamás me imaginé que no se realizaría, y ahorita vamos para dos años que ya no se hace por la contingencia, entonces esperemos que esto se componga por el bien de todos, pues somos muchos los que necesitamos mantener empleos”, señaló.