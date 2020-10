En menos de un mes se han integrado seis a la búsqueda de desaparecidos

Guasave, Sinaloa.- El hecho de que varios familiares se unan a la búsqueda de un desaparecido hace que el grupo se fortalezca, comentó Rosa María Coronel, líder de las Rastreadoras de Guasave. La ciudadana manifestó que en el último mes el grupo se ha fortalecido con la integración de seis buscadores activos, aunque son dos nuevos desaparecidos a quienes están buscando, varios miembros de la familia ayudan.

Detalló que a pesar de la contingencia sanitaria que se vive aún no han relajado acciones para seguir con la búsqueda, misma que si bien no ha sido de campo por factores ajenos a sus posibilidades, ha sido mediante la difusión de la imagen y datos de los ausentes.

La dirigente expuso que algo en lo que han querido ser claros desde el inicio de sus actividades en esta zona, es en el hecho de que ellos no buscan culpables, no quieren saber motivos, lo que quieren es encontrar a sus seres queridos que han sido desaparecidos, y que en casos como el de su hijo, Espiridión Ávila Coronel, han pasado años sin saber de su rastro.

Yo siempre les digo y hago énfasis en eso de que nosotros no salimos a buscar a quién culpar o causarle un mal a alguien, lo que tenemos en común todos los que nos la jugamos y duramos horas bajo el raso del sol para dar con nuestros seres desaparecidos, es el anhelo de encontrarlos a ellos, de saber en dónde están, solamente es eso.”

Manifestó que no saben aún cuando volverán a la búsqueda, pues además de la pandemia han batallado para tener unidades en las cuales desplazarse, sin embargo manifestó que cuando lo hagan, tentativamente en un par de semanas, será un mapeo el que habrán de realizar, ya que aquí casi nunca tienen denuncias anónimas sobre puntos estratégicos.

Nosotros vamos por lo general a hacer mapeos, no es que nos digan en dónde puede haber restos, lo que pasa es que la gente aquí casi no tiene la costumbre de hacer eso, en otras partes sí participan más, por eso como le digo es importante que se sepa eso, que nosotros no queremos levantar revuelo o buscar a quién echar culpas, lo que queremos es una guía, algo que nos ayude a encontrar a nuestros familiares que han sido desaparecido.”