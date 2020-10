En octubre completarían recursos para pagar aguinaldo de trabajadores del Ayuntamiento de Guasave

Sinaloa.- Para evitar que por desorganización financiera se llegaran las fechas del pago de aguinaldo y no contaran con el recurso, fue que durante el año se fue consolidando un fondo enfocado a esta responsabilidad patronal. Así lo declaró Joel Quintero Castañeda, tesorero municipal de Guasave.

El funcionario de Guasave detalló que desde gobierno del estado de Sinaloa cada mes se les fueron haciendo retenciones del recurso de las participaciones federales, por lo que actualmente tienen el 90 por ciento de los 50 millones de pesos que se necesitan.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Quintero Castañeda dijo que la estimación es que en la quincena del 31 de octubre completarán el dinero, por lo que tal como lo anunció la alcaldesa de Guasave, para noviembre estarán en condiciones de depositarlo a los trabajadores.

“Nosotros esperamos que nos liberen este recurso ya para en noviembre y así de esta manera estaríamos dando cumplimiento a la responsabilidad que tenemos como la parte patronal.” Detalló que se pagaría de igual forma y sin hacer distinción entre trabajadores sindicalizados y de confianza.

“Se les pagaría a todos, no se va hacer distinción. Aquí se contempló que se les pague por igual, esperamos que como te digo ya en noviembre nos lo estén liberando y en cuanto eso suceda pues la alcaldesa determinará en qué momento se hará el depósito.”

Son alrededor de 2 mil 500 empleados los que están en la nómina del municipio de Guasave, sin embargo no a todos se les pagará con este recurso. “Aquí sí quiero delatarte que hay que recordar que a una parte de los trabajadores se les paga con recurso del Fortamun, que es a la gente asignada a Seguridad Pública, pero de igual forma, nosotros estamos convencidos de que el pago de aguinaldo está garantizado para todos los trabajadores por igual.

Por otra parte, el funcionario expuso que algunos trabajadores de la comuna le han manifestado el deseo de que no se les pague con tanta anticipación, pues prefieren que se deposite cuando las fiestas decembrinas están más próximas.

“Varios se han acercado para decirme que no quieren que se les pague con tanto tiempo de anticipación, y es que pues no quieren gastarse el dinero y que ya a la mera hora no tener para las fiestas, pero pues esto ya se tendría que ver en casos particulares, o es más bien cosa de que cada quien se administre como corresponde.”

Fue la alcaldesa de Guasave quien anunció en una supervisión de obra en la comunidad La Palma, que el pago de aguinaldo se haría en noviembre, con la intención de que sí así lo determinaban los empleados podrían aprovechar el dinero para hacer compras de oportunidad en El Buen Fin.