En proceso certificación de 500 metros de playa limpia

Guasave, Sinaloa.- Son 500 metros de playa Las Glorias los que el municipio, acompañados por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, está buscando integrar al programa Playas Limpias.

Gerardo Peñuelas Vargas, director de Desarrollo Social, indicó que de lograr esta gestión conseguirían ya el kilómetro de costa certificado, con lo que aumentan las posibilidades de acceder a programas de apoyo federal para turismo e infraestructura en estas zonas.

Resultados

Dijo que el proceso pudiera tardarse hasta dos me-ses, siendo junio el mes donde tentativamente estarán listos los resultados. Manifestó que confían en que estos sean positivos pues el lugar reúne las condiciones.

Ya se mandaron a Culiacán los laboratorios indicados para el análisis del agua porque tiene que reunir ciertas características la calidad para un centro de recreo vacacional que sea propicio para el turismo local, nacional e internacional.”

Detalló que por parte de la Sedesu está vigente la propuesta de aplicar 250 mil pesos, donde va una aportación bipartita municipio y estado para poder lograr la certificación en un corto plazo.

Alcance

Peñuelas Vargas indicó que el objetivo es llegar hasta el kilómetro y medio durante el tiempo que dure esta administración.

En este espacio de playa limpia no se debe ingresar con carro o motocicleta, no se deben establecer asentamientos, debe haber limpieza absoluta, no se deben realizar eventos ni espectáculos, se tiene que hacer un cerco con palmeras. Reconoció que han tenido dificultades para que la gente respete las restricciones, la problemática se acentúo con la llegada de Semana Santa.

“A pesar de que nosotros establecimos cercos con posterías y logramos blanquear, pusimos lonas de anuncio, la gente no nos ayudó mucho en ese sentido, tuvimos que movilizar a gente y a vendedores ambulantes que se habían establecido ahí, también detectamos que la gente tiraba basura.”

Dijo que la gente no está acostumbrada a respetar estos espacios.