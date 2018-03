En riesgo 3 mil hectáreas de maíz por falta de agua

Guasave.- El presidente del Módulo de Riego Petatlán señaló que el 20 por ciento de las 15 mil hectáreas sembradas con maíz se encuentran en riesgo de siniestro ante la problemática de la falta de agua.

Productores se manifestaron exigiendo soluciones ante dicha situación pues algunos aseguran que de no regar en cinco días podrían perder la siembra.

La problemática

Productores acudieron a las instalaciones del módulo para exigir soluciones a los problemas de desabasto de agua que enfrentan, haciendo alusión a que no se invierten los recursos que se tienen para solucionar los problemas de manera oportuna. “No es posible que yo tenga más solvencia que el módulo y que tenga que invertirle cuando le corresponde al módulo brindar solución, pues aunque se le pongan los medios no vemos disponibilidad”, señaló uno de los productores, al que se le sumó otro más exigiendo agua para su siembra pues está a unos días de perderla.

Por su parte, Cuauhtémoc Espinoza García, presidente del mencionado módulo, explicó que a pesar de estar bombeando a tiempo y de aplicar los rescates necesarios no se están dando a basto porque se les está dando poca agua y la superficie sembrada superó lo programado.

“Se tenía programado sembrar 12 mil 500 hectáreas y se terminaron sembrando 15 mil, aún a pesar de que se sabía que no había disponibilidad”, manifestó el presidente, quien admitió que las 15 mil hectáreas cuentan con permiso de riego. “Se aceptaron porque nunca pensamos que se iban a tener tantos problemas”.

Al ser cuestionado sobre si estaba consciente de que podría tener problemas legales en caso de que se registraran siembras siniestradas, Espinoza García manifestó que eso dependerá de los productores. “Bueno ya dependerá del productor porque ellos están conscientes de que se ha hecho todo por tenerles agua, saben que ha habido también mucho tiradero de agua, ahí se tienen pruebas de que no hacen caso, pero mi responsabilidad es darles agua cueste lo que cueste y así será”.

Situación económica

A pesar de que los productores expresaban casi a gritos que con base en sus cuentas el módulo contaba con más de 27 millones que ingresaron recientemente, Cuauhtémoc Espinoza enfatizó que no se tienen recursos. “Nosotros entramos con un presupuesto de cinco millones en contra, se le dio servicio a la gente pero tuvimos que recurrir a préstamos con particulares porque los bancos ya no podían prestarnos, nosotros en 18 años que tiene el módulo logramos cobrar adeudos que se tenían y eso es lo que nos ha ayudado un poco.”