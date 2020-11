En riesgo de quedar fuera el 50% de los aspirantes a supervisores del INE

Guasave, Sinaloa.- Más del 50 por ciento de los a supervisores y capacitadores- asistentes electorales están en riesgo de quedar fuera, y es que los aspirantes que vía virtual han hecho la solicitud a emplearse no han culminado el proceso. Lo han iniciado pero al no adjuntar algún documento requerido se corre el riesgo de no ser aprobados a la siguiente fase.

Carlos Cantú, vocal ejecutivo de la 04 Junta Distrital, mencionó que son más de 500 los aspirantes, pero alrededor de la mitad no han concluido el proceso, por lo que pidió estar atentos o verificar en el portal del Instituto Nacional Electoral cuál es su situación.

El proceso

La convocatoria se abrió a partir del 19 de octubre y finalizará el 1 de diciembre.

Carlos Cantú, vocal ejecutivo de la 04 Junta Distrital, explicó que el proceso consiste en varias etapas, primero la entrega de documentación, posteriormente una plática de inducción, la presentación de un examen el 12 de diciembre, y todos aquellos que tengan calificación aprobatoria de 9 podrán participar para ser elegidos a través de una entrevista que realizan los funcionarios electorales.

Recordó que deben estar pendientes para que se den por enterados dónde va ser la sede del examen.

Se contratarán 33 supervisores electorales y 194 capacitadores asistentes. “Son pocas las instituciones que están ofertando trabajo en tiempo de pandemia, por lo que es una buena oportunidad para los que quieran trabajar.”

El trámite también se puede hacer de forma presencial en las oficinas de la Junta Distrital, que se ubica por la calle Cuautémoc.