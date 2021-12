Enfermedades por aguas negras solo se dan si hay contacto directo, señala Salud de Guasave

Guasave, Sinaloa.- Por cuestiones de los problemas de fugas de aguas negras en la ciudad de Guasave y comunidades, la directora de Salud, Andrea Leticia Espinoza Camacho, informó que al contar con un problema de ese tipo por varios días se podrían presentar riesgos en la salud, los cuales surgirían en dado caso de tener contacto directo con las pestilentes aguas.

Dichos problemas serían enfermedades de la piel, lo cual podría ser la mayor situación que podría presentar la sociedad que reside o se encuentra con un problema de aguas negras a poca distancia. Señaló que también se podrían presentar cuadros a nivel gastrointestinales en caso de que el agua potable se esté contaminando. “Hasta ahorita no sé que hayan reportado un caso de alguna enfermedad,” resaltó.

Mencionó que en un momento dado, muy remoto, podrían ocurrir las enfermedades antes mencionadas. El coordinador de dispensarios médicos del Ayuntamiento, Conrado Soto López, explicó que si no se tiene contacto con las aguas negras no se verán afectados por ninguna enfermedad, en cambio sí tienen contacto con ellas podrían tener problemas de piel y problemas gastrointestinales, pero mientras que no se tenga contacto con el problema solo se verán afectados por el olor, ya que es desagradable.

La directora de Salud manifestó que claro está que no es grato el estar tolerando el olor del drenaje, y recalcó que la orden del presidente municipal es erradicar todos los puntos rojos que estén ocasionando problemas de salud a la sociedad, y que se les atienda de inmediato. Espinoza Camacho detalló que es más lo que la población supone sobre el contraer enfermedades por tener una fuga de aguas negras a una distancia corta, que las enfermedades que en realidad adquieren al estar en dicha situación.

“En cuántos lugares no existen los drenajes colapsados. El hecho de que estén ahí las aguas negras no es de que ya se van a enfermar, al menos que se llegue a ingerir de una u otra manera o que un pequeño caiga o se tenga algún tipo de contacto directo, es como se diera el caso de enfermarse,” explicó la directora de Salud. También mencionó que en dado caso de que se haga criadero de moscos en una fuga de aguas negras, no se deben de preocupar, ya que no les transmitirá ninguna enfermedad causada por las aguas negras.