Entre aguas negras viven en el campo pesquero El Huitussi

Habitantes del campo pesquero El Huitussi consideran que han estado recibiendo un trato inhumano al padecer por más de tres semanas la peste e insalubridad que genera el derrame de aguas negras.

Aunque aseguran haber reportado este grave problema a la Jumapag manifestaron que nadie ha respondido atendiendo mientras paredes de sus casas siguen humedeciéndose debido a las filtraciones y al brote de aguas del drenaje por las coladeras de sus sanitarios.



Reporte

María Dolores Armenta Leal, quien vive por el sector denominado barrio de El Filete, señaló que tienen casi un mes con este problema y que los mismos trabajadores de la Junta de Agua Potable pasan por esa calle que se mantiene inundada de aguas negras.

“Por aquí van y vienen los encargados y les vale, sabe qué pensarán, dicen que ya está hecho el reporte pero si estuviera ya hubieran arreglado”, señaló.

“Nada más dicen que se tapa el drenaje pero no arreglan y el drenaje está en las calles, en las casas, en los baños.”

Necesidades

Para poder hacer sus necesidades fisiológicas tienen que acudir a otras casas e ingeniárselas, pues sus sanitarios están rebosantes de aguas negras.

Frente al kínder también se ha formado una laguna que dificulta el acceso del personal docente y de los alumnos.

Además de que por la peste se les quitan hasta las ganas de comer, señalan que ha habido varios casos de niños y adultos que han enfermado de vómito, diarrea, dolor de cabeza y hasta de la garganta.

Sin respuesta

Ana Castañeda, otra de las afectadas, manifestó que entre el comisario y el responsable del sistema se “tiran la bolita” pero no buscan solucionar el problema.

“Mire el cochinero y tengo niños chiquitos que si lo quito de aquí y lo llevo para atrás es la misma porque está estancada el agua; ya tenemos como tres semanas o más y nadie atiende que porque no les pagan, dicen”, acusó.

La peste permanece día y noche, lo que resulta molesto y un riesgo a padecer otras enfermedades más graves.

“Ya no hallamos ni a quién dirigirnos, nadie se hace responsable porque dicen que no les han pagado, que tienen no sé qué tantas quincenas y por eso no tienen obligación.”

Riesgo

Felícitas Sotelo tiene un baño y un cuarto que los integrantes de su familia no ocupan porque permanecen invadidos por aguas negras o agua del sistema que cae de una fuga del sistema de agua potable.

Debido a que no tienen salida permanece encharcada y ante el recurrente problema dijo que tuvo que mandar construir otro escusado.

El afloramiento de aguas negras y con ello la peste que genera se mantiene durante todo el día, indicó, por lo que solicitó nuevamente a las autoridades que acudan a atender ambos problemas, pues la fuga de la toma de agua potable fue hecha desde hace varios días y tampoco han ido a solucionarlo.