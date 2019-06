Entre conflicto, ejidatarios aprueban venta de terrenos del canal 29

Guasave, Sinaloa.- Pese a que miembros inconformes tomaron las instalaciones del Ejido Guasave para impedir se llevara a cabo la asamblea general de ese núcleo, esta no se frenó y siendo las 11:11 horas de ayer se dio lectura en plena banqueta, donde la mayoría de los convocados votaron a favor de la venta de los terrenos del canal 29.

Pedro Loredo Meza, comisariado ejidal, señaló que el tercer punto del orden del día fue propuesto por unanimidad y dio paso al cuarto punto, donde se sometió a la asamblea la venta de los solares de título de propiedad que se generaron en favor del Ejido, los que corresponden a 11 títulos que sumados dan 33 mil 866 metros cuadrados con un valor de 50 millones 500 mil pesos, aproximadamente, distribuidos entre los mil 176 ejidatarios, a quienes les corresponden 42 mil 900 pesos a cada uno.

La venta

Loredo Meza, quien se mantuvo arriba de la caja de una camioneta para hacerse notar, y apoyado con un micrófono y bocina inalámbrica, explicó que por recomendaciones de los notarios públicos se va a certificar la venta de los terrenos y dijo que era necesario el acuerdo para que quede asentado como un sustento de lo aprobado de los que levantando la mano manifestaron estar de acuerdo.

“Se nos pidió de acuerdo al avalúo que nosotros tenemos que establecer un precio mínimo para que quede asentado en el acta de esta asamblea y el precio mínimo que marca el avalúo más reciente que se hizo este 2019 da el valor de mil 499.13 pesos”, detalló.

Tras la verificación de quórum legal, se hizo la instalación de la asamblea por ser segunda convocatoria, quedando legalmente establecida a las 11:16 horas.

El comisariado externó que recibió un escrito de la Procuraduría Agraria en la que se notificaba que ejidatarios le querían quitar la autonomía que se tiene a convocar a la hora que así lo requieran la mayoría de los ejidatarios, pero hicieron caso omiso al no ser autoridad para limitarlos.

Por unanimidad se cederá a la permuta solicitada por el Hospital General para ceder terrenos que se ubican frente al nosocomio y a cambio el Ejido recibirá otros terrenos con el mismo valor comercial. Referente a este tema dieron la anuencia de dar un plazo de un mes para hacer negociaciones.

En el sexto punto se aprobó formar una comisión de 100 ejidatarios para que defiendan las ventas del canal 29.

Disturbio. Uno de los ejidatarios que mantenían tomadas las instalaciones se hizo presente en la asamblea y pidió el uso del micrófono, pero le fue negado al ser señalado por los ahí reunidos por aventarles piedras y ser agresor.

Presión

Señaló que la Procuraduría Agraria por conducto de una regidora que se encontraba en la toma, refiriéndose a María Dolores Franco, pidió al senador Rubén Rocha Moya que ordenara a dependencias de gobierno no celebrar la asamblea del Ejido, argumentando que estaban impedidos legalmente.

Dijo que no existe ninguna medida legal que impida que se reúnan cuantas veces quieran los compañeros.

“Por presiones políticas de arriba, donde me notificaron que a los ejidatarios nos querían quitar la autonomía que tenemos a convocar a la hora que nos dé la gana, ni siquiera le di lectura porque la Procuraduría Agraria no es ninguna autoridad para que nos ordene si convocamos o no cuantas veces ustedes lo soliciten, tienen ese derecho”, finalizó.