Entre retos y abucheos de los Zamora´s

Guasave, Sinaloa.- Al participar como invitado al informe, el senador de la república Mario Zamora lanzó un reto al diputado federal Casimiro Zamora a ver quién está realmente del lado del campo sinaloense.

“Me da mucho gusto que esté mi compañero el legislador Casimiro porque se va poner en la mesa quién realmente está con el campo sinaloense y quién no, no en los discursos, hablar bonito y como quiera, no, en los hechos y lo que estamos viendo es que se está poniendo en riesgo el campo sinaloense”, expuso.

El productor del campo sinaloenses que produce, que necesita de tener agua, que requiere de créditos más baratos, de programas que impulsen la productividad, no solo estirar la mano y encontrar dinero, esos son los retos que vamos a tener aquí, qué bueno que estamos todos reunidos”.

El senador llamó a defenderse y dijo que cuentan con él para estar en la lucha.

En su turno el diputado federal Casimiro Zamora Valdez se defendió diciendo que es amigo de los agricultores de México, Sinaloa y Guasave y también su aliado.

Eso, dijo, quedó demostrado el 26 de octubre del 2018 al abordar la tribuna para presentar una iniciativa de ley que defendía a los agricultores de México.

Con dicha reforma los productores ya no andarían en la zozobra de cada vez que al llegar las cosechas cuestionarse dónde y qué precios tener.

Al finalizar su participación el diputado federal Casimiro Zamora fue abucheado por los productores que habían asistido a escuchar el informa anual.