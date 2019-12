Entrega gobernador segunda etapa de carretera a Las Glorias

Guasave, Sinaloa.- El gobernador del estado hizo entrega de la segunda etapa de la ampliación de la carretera a Las Glorias, que tuvo una inversión de 32 millones de pesos y mide cuatro kilómetros.

Durante el evento aseguró que ampliar toda la carretera hasta el balneario será un hecho que podría cumplirse en la Semana Santa del año 2021, enfatizando que la tercera etapa ya va muy avanzada.

Inversión

En un evento realizado en la curva de la calle 700, el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, en compañía de la alcaldesa Aurelia Leal López y otras autoridades estatales y municipales, hicieron el corte de listón de lo que es la segunda etapa de la ampliación de la carretera a Las Glorias.

Más obras. En la gira realizada por el mandatario estatal en el municipio de Sinaloa se inauguró un tramo más de la carretera a El Palotal, en la que se han invertido siete millones de pesos.

La inversión aplicada en esta segunda etapa que comprende cuatro kilómetros más, de El Cubilete hasta la curva de la calle 700, fue de 32 millones de pesos; con este tramo concluido suman 12 kilómetros de carretera ya ampliados, con una inversión total cercana a los 87 millones de pesos.

Ordaz Coppel señaló que dicha obra es fruto de mucho trabajo y esfuerzo, pero marcará un antes y un después en la historia de Guasave.

Esta obra es fruto de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, pero también de tener realmente mucho cariño por la tierra, mucho cariño por Guasave, porque esto le va a significar en un futuro a Guasave un antes y un después; más seguridad, tener prácticamente otro carril más, porque es de 7 a 12 metros, te hace ir más relajado, y más seguro porque tienes hacia dónde desplazarte y moverte.”

Compromiso

El mandatario estatal señaló que a pesar de lo difícil que ha sido de construir, el propósito es que la siguiente etapa, que comprende hasta El Amole, esté concluida para Semana Santa del próximo año.

“Tienen que haberse dado cuenta todo lo que ha implicado esta obra, es mucho movimiento de tierra, ver zonas en donde es bien complicado poder construir porque está ocupado, porque hay alguna zona de agua, en fin, ahorita lo estamos viendo con el otro tramo que por cierto va muy adelantado, que es hacia El Amole, que son otros 12 kilómetros, va bien, va a buen ritmo, yo quisiera que para Semana Santa ya esté totalmente terminado hasta El Amole.”

Ordaz Coppel se comprometió de nuevo a construir la ampliación de dicha carretera hasta el balneario, y la fecha tentativa para que esté finalizada la obra es en Semana Santa del año 2021.

“El compromiso es hasta Las Glorias, y yo no me voy a ir hasta que no deje terminada esa obra, así es que tengan la seguridad de que es un hecho, lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer; a mí me gustaría que la Semana Santa 2021 poder tener totalmente terminado hasta Las Glorias la ampliación de la carretera, eso significará realmente una transformación, no solo turística, porque a Las Glorias va ir y venir más gente, va a despertar mucho interés, pero también hay pesca, hay campos agrícolas.”

Beneficio

Por su parte, la alcaldesa Aurelia Leal López agradeció en repetidas ocasiones el apoyo que ha brindado el gobernador al municipio y en su discurso recordó que en el año 2013, el entonces gobernador del estado, Mario López Valdez, prometió esa misma obra, y aunque se hizo un evento muy grande para su anuncio, tal obra se está haciendo realidad con el apoyo de Quirino Ordaz Coppel.

Añadió que una vez concluida toda la carretera vendrá a fortalecer aún más el desarrollo económico de Las Glorias y del municipio.

Otras obras

El gobernador se trasladó al municipio de Sinaloa, donde inauguró un tramo más de la carretera a El Palotal y en donde anunció su culminación.

En la construcción de dicho tramo se invirtieron siete millones de pesos, en los más de mil metros que tiene de longitud. Ordaz Coppel anunció también que entrando el mes de enero darán inicio con la construcción de los siete kilómetros restantes para conectarla con la carretera la 19.